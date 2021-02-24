上班族輕鬆加薪3,200元 兼差照顧寵物任務夯

不滿意薪水零碎時間接案打工成為主流！其中寵物相關任務熱夯，只要有照顧寵物經驗或是熱愛寵物就能應徵，以幫忙照顧寵物來說，4天就有3,200元的收入，吸引許多上班族利用下班時間賺外快。此外，「小雞上工」調查發現，23歲以上的打工族佔比也較去年成長了5%以上，可見打工不再是學生專利。

年後職缺量爆發，各產業都看好疫情走向，連帶也帶動一波年後轉職熱潮。但，518熊班指出，仍有許多人對於疫情看法較為保守，比起貿然轉職更傾向於開發第二收入，使得兼差、接案人數也有顯著增加。

專業外包平台「Tasker出任務」觀察發現，開工後的的新會員數較去年同期增加了63%，而打工平台「小雞上工」也發現站內主打兼差的即時任務應徵者也較年前增加18%，零工及斜槓的商機可觀。

受疫情影響，許多上班族不只沒有加薪，更是受到「變相減薪」等待遇，對於薪資不滿度也來到新高。雖然多數人第一時間會考慮轉職或跳槽，但也有部份的上班族認為現在整體環境仍不穩定，就算換工作也不見得能獲得更高待遇，因此選擇利用下班時間進行接案或打工換取第二收入。

「Tasker出任務」調查站內數據，發現開工至今的新會員人數較去年同期增加了63%，Tasker出任務平台站長胡賓秩表示，過往來說新會員高峰會落在暑假以學生佔多數，但從去年開始，社會人士註冊會員數量就有明顯增多趨勢。而除了較需要專業技能的外包接案成長之外，兼差打工的人數也明顯增多，打工平台「小雞上工」即發現，站內主打兼差的即時任務應徵者也較年前增加18%。

「Tasker出任務」觀察發現，由於新冠疫情的爆發與延燒，不管正職工作是否有影響，都讓許多上班族對於職涯發展出現危機意識，開始培養第二專長，並利用閒暇時間進行接案，其中以網頁設計、資訊開發等最為熱門，視案件的難易度，薪酬從30,000元到90,000元不等。

原本在越南工作但因為疫情暫留台灣的徐小姐指出，考量到未來產業的變化，就趁著在台灣的期間進修網頁設計的課程，之後疫情穩定後可以在越南接案累積經驗，作為之後轉職的跳板。

除了利用專業技能為自己增加收入之外，也有許多簡單的打工可在下班之餘進行，「小雞上工」APP內有針對兼差零工的即時任務，像是跑腿、代買等，其中寵物相關任務最夯，只要有照顧寵物經驗或是熱愛寵物就能應徵，以幫忙照顧寵物來說，4天就有3,200元的收入，吸引許多上班族利用下班時間賺外快。

此外，「小雞上工」調查發現，23歲以上的打工族佔比也較去年成長了5%以上，可見打工不再是學生專利。

疫情加速數位轉型，不管是專業技術層面工作或是臨時需求，都可以透過平台刊登找到適合的人選，對於想要在正職工作之餘增加第二收入的上班族，小雞上工品牌公關宋宜薇建議，時間分配與管理非常的重要，若能在正職工作與接案打工間保持平衡並兼顧兩者，不需等老闆加薪，就能為自己獲得額外的收入。