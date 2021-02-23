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冠軍二代拚轉型 大陸虧損喊卡、今年朝獲利全速前進

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
冠軍建材二代今(23)日首度亮相，左為冠軍建材董事長特助暨董座之女林孟瑜，右為冠軍執行副總暨董座林榮德之子林祐宇，在二代全力拚轉型下，今年集團營運可望轉盈。 記者陳美玲／攝影
冠軍建材二代今(23)日首度亮相，左為冠軍建材董事長特助暨董座之女林孟瑜，右為冠軍執行副總暨董座林榮德之子林祐宇，在二代全力拚轉型下，今年集團營運可望轉盈。 記者陳美玲／攝影

冠軍建材（1806）二代正式亮相，冠軍執行副總暨集團董座林榮德之子林祐宇表示，去年集團在大陸市場已與海鷗住工策略合作，加上將虧損一次提列完畢，去年為公司營運谷底；展望今年，中國市場在擴充通路、加入整裝市場且土地資產活化利益挹注下，全年可望朝獲利全速前進。

經過多年體質調整，冠軍建材集團營運基本面漸入佳境，尤其是多年虧損的中國大陸市場，林祐宇今（23）日指出，去年公司正式與當地策略經營夥伴－海鷗住工合作，雙方成立「海鷗冠軍」品牌，其中冠軍持股約43.46%，在合作方擁有通路、整裝市場優勢，加上冠軍品牌力加持，成立首年品牌已獲利。

林祐宇表示，2019年冠軍在大陸的產品自製率約55~60%，去年在「海鷗冠軍」品牌成立後，中高階高毛利的產品採自製，毛利較低、成本付出較高的產品採委外發包，自製率降至三成左右，從生產端就開始嚴控成本，初估約可降低8%成本。

此外，林祐宇分析，海鷗住工是大陸華南、華中最大的通路商之一，雙方合作後，不僅產品銷售上能增強、擴充通路，如新建案市場，更同步開啟多樣化產品線，像衛浴、櫥櫃、龍頭、磁磚等並延伸走向整裝市場或下游如裝修類客戶。

展望今年，林祐宇表示，冠軍已將中國大陸虧損一次攤提完畢，集團營運低點就是去年，但今年起公司將脫胎換骨，中國大陸市場部分在「海鷗冠軍」品牌透過強大通路銷售產品，並切入整裝、新建案市場，擴大品牌能見度和產品滲透率，第2季也將同時增加岩板大板及薄板等功能性磁磚產品。

至於台灣市場，冠軍建材董事長特助林孟瑜指出，在國內房市買氣熱之下，公司也將以安心居品牌引進木地板產品銷售，最快3月就能看到新品呈現。

另外，為因應更多建商新客戶加入，林孟瑜表示，冠軍建材規劃2023年投入新產能擴建，新產能投產後，預計集團年產能將從目前近1,000萬平方米再新增50%、接近1,500萬平方米，全力搶攻國內市場。

冠軍建材今年中國大陸市場可望正式轉虧為盈，尤其位於中國土地資產活化獲利、每股貢獻約2.47元，預計在第3季入帳，今年營運值得期待。

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