浩鼎公告 將OBI-858全球美容醫學市場授權晉鼎

浩鼎（4174）今（23）日公告，該公司與鼎晉生技簽署「OBI-858新型肉毒桿菌毒素製劑」 全球美容醫學授權協議，將OBI-858全球美容醫學的智慧財產權、及針劑充填專用產線設備出售予鼎晉公司。

浩鼎表示，OBI-858全球美容醫學智慧財產權的授權金及針劑充填產線設備出售價款，合計新台幣9.45億元（含稅），鼎晉公司將以新發行之普通股作為對價支付。鼎晉公司並同時進行現金增資，所募資金將用以支應OBI-858二期臨床後之試驗用藥生產，以及完成一期及進二期的臨床試驗費用等營運支出。

浩鼎指出，目前已接洽之投資人包含掌握產品經銷通路之醫美集團、機構投資人及具有豐富生醫產業投資經驗之投資公司等。自此，鼎晉將成為浩鼎公司具控制力之子公司。

浩鼎公告表示，由於肉毒桿菌毒素應用於美容醫學具有龐大的市場潛力，公司希望藉由進行此一授權合作案，結合浩鼎與投資人的資源，共同推進OBI-858之研發進程，並期共同分享產品上市後潛在的商業利益，而浩鼎將可就現有資源聚焦於免疫療法抗癌新藥之開發。