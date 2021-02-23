Gogoro VIVA MIX 巧量級智慧電動機車 親民價59,980元

Gogoro 今日 (23) 發表全新車款 Gogoro VIVA MIX，宣布以 59,980 元的親民價格搶進普通重型白牌機車市場。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低40,980元。

台灣機車市場銷量一直以普通重型白牌機車為主流，在 2020 年佔整體機車銷售 96%，其中又以價格帶落在 5 至 8 萬之間、採用10 吋輪圈、軸距小於 1,250 mm 的車款，最受消費者青睞。因此 Gogoro 順應消費者需求，打造出 Gogoro VIVA MIX 巧量級智慧電動機車，以輕巧靈活的車身、個性化的功能設計、令人愛不釋騎的獨特體驗，要為台灣機車市場注入一股新浪潮。

Gogoro 比照特斯拉Model 3的模式，電動機車的價格直指燃油車的入門價格，被視為極具破壞力的作法。

Gogoro強調，此次 Gogoro VIVA MIX 的推出，不僅擁有靈巧的操控感及性能表現，並首度運用 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，獨特混色美學，再加上親民的售價，預期將大力撼動 125c.c. 等級大眾機車市場，吸引更多消費者加入電動機車的行列。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「每個十年，都是一次時代躍進，科技演變快得超乎你我想像，驅動我們不斷向前推進。2021 年將是電動車下一個十年的開始，Gogoro 正在引領這個浪潮，又一次將創意與科技帶入大眾生活，滿足每個人日常生活型態，讓使用能源的方式更便利友善，一起為世界帶來更好的改變。」