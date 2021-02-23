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海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

王品今年兩岸新增至少5個品牌 台灣店數將破歷史新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

看好餐飲市場在2021年的發展，王品（2727）精緻事業群總經理黃佳慶表示，王品在台灣市場今年將至少開出三個新品牌，預計展店目標為40家店，另外，大陸市場今年已開出兩個新品牌和牛涮 、西川霸牛，其中，和牛涮2月在大陸已開出3店，皆引發排隊熱潮，看好今年兩岸業績將同步成長，成長幅度約15%，同時今年目標淨利率重返10%。董事長陳正輝對集團今年的期許是重返榮耀、超越巔峰。

黃佳慶表示，對今年餐飲市場樂觀，主要是疫情影響，消費力預期仍會留在國內市場。台灣目前已有新產品在籌備中，包括鍋類、燒肉、異國料理、中餐皆可能開出新品牌，會走中平價、中高價市場。台灣今年至少會展40家店，預估店數規模將突破300店，來到320-330店，突破歷史最高峰水準。

受疫情影響，黃佳慶表示，台灣目前還是封閉市場，出國人數不多，預估今年市況和和去年解封後差不多，消費力還是留在台灣。至於外帶、外送則占整體營收比重約5~6%，今年希望能以增加「堂食」為主。

在大陸市場方面，2021年才開春，王品已開出兩個新品牌，包括主打麻辣火鍋的西川霸王，以及在台灣發展頗為成功的和牛涮，其中和牛涮的客單價約人民幣179元，比台灣略高，目前大陸餐飲市場持續復甦中。

王品 餐飲 疫情

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