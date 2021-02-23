歌詩達郵輪預計3月底復航 5月恢復西地中海航線

嘉年華郵輪集團旗下義大利歌詩達郵輪公司即將準備恢復航行，集團表示，3月底起，包括歌詩達翡翠號、耀目號將陸續執行航程，目前已有三個航程敲定出發時間，將率先為歐洲旅客恢復服務，也期盼盡快將安全的義大利海上假期帶給台灣旅客 。

歌詩達郵輪公司表示，此次復航由2020年正式於歐洲開始服役的歌詩達翡翠號Costa Smeralda為先鋒，預計於2021年3月27日起自義大利開始巡迴3-7天的的航程，行經薩沃納、拉斯佩齊亞、羅馬奇維塔韋基亞、拿坡里、西西里島美西納以及義大利薩丁尼亞島的首府卡利亞里。

自同年5月1日開始，歌詩達翡翠號將回歸著名的的西地中海航線，為期一週遊經義大利薩沃納、羅馬、巴勒摩，法國馬賽，以及西班牙巴賽隆納、帕爾馬等地。接續由歌詩達耀目號Costa Luminosa自5月2日開始執行她在希臘和克羅埃西亞一週的航程。

歌詩達郵輪公司表示，將持續與國際和各地主管單位緊密合作，透過強化健康安全評量以及實施符合國際在地規範的歌詩達郵輪防疫準則，陸續計畫在義大利以及世界其他區域準備重啟服務。

歌詩達防疫準則含括了整個完整的郵輪體驗，包含了船上與岸邊的措施整合，並已在過去數個月中看到執行的成績。準則中涵括控制載客量、執行全體組員與旅客拭子檢測、郵輪出入體溫檢測、健康防護岸上觀光、落實隨時保持社交距離、船上新服務措施、強化符合標準的衛生及醫療服務，和落實在需要的時機隨時佩帶口罩與衛生防護裝備。期盼在不久將來即可以將安全浪漫的海上義大利郵輪假期帶回給台灣的旅客。