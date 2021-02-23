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公辦都更／北市斯文首善上梁 彭振聲：5月再補助租金盼安心搬家

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市副市長彭振聲今天出席斯文首善的上梁儀式，當場宣布5月份再補助原有住戶租金。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長彭振聲今天出席斯文首善的上梁儀式，當場宣布5月份再補助原有住戶租金。記者鍾維軒／攝影

全國首件由政府擔任實施者的斯文里3期整宅公辦都更「斯文首善」今天舉辦上梁典禮，首度公布三種不同房型的樣品屋，房間內部都有設置系統櫃、預留管線空間。台北市副市長彭振聲表示，為了使住戶安心搬遷，今年5月將宣布再補助10個月的租金；社區主委王賓崑也期盼能夠搬到新家住，讓老住戶一起團聚。

斯文首善今天上午舉辦上梁儀式，副市長彭振聲表示，上梁後住戶就能安心，大樓很快就會完工，這些成就都是住戶、市府和議會沒日沒夜努力協調才會有今日的成就。彭提到，為了讓住戶能安心搬離與遷入，5月份將會宣布補助舊有住戶10個月的租金，「所以蓋好以後安心搬回來」。

彭振聲說，斯文首善是台北市政府首件擔任主導者的公辦都更，市府目前還有19件公辦都更案，斯文首善將成為典範，未來台北市推動公辦都更2.0會更加順利。

社區管委會主委王賓崑則說，過去市府積極協調溝通，讓公辦都更圓滿達成，未來大樓蓋好厚，第一件事情就是入住斯文首善，把所有老住戶都接回來，團聚吃湯圓，讓大家高興離開也高興回到新家。

位於北市大同區大龍街旁斯文里三期整宅有近50年歷史，共有260戶，2018年市府首度擔任實施者推動公辦都更，投入16.7億進行拆除重建，大樓竣工後，將會是地上13層、地下3層，153格汽車格、173格機車格，共350戶1房到3房，坪數約11坪到30坪；市府可分回93戶，預計作為斯文里一、二期及蘭州國宅更新時的中繼住宅。

1房型樣品屋狀況。記者鍾維軒／攝影
1房型樣品屋狀況。記者鍾維軒／攝影
斯文首善完竣後的樣貌模型。記者鍾維軒／攝影
斯文首善完竣後的樣貌模型。記者鍾維軒／攝影
每間屋內都會預留各種管線供未來住戶自行使用。記者鍾維軒／攝影
每間屋內都會預留各種管線供未來住戶自行使用。記者鍾維軒／攝影
斯文里三期整宅舊樣貌，現已拆除。圖／北市都發局提供
斯文里三期整宅舊樣貌，現已拆除。圖／北市都發局提供

公辦都更 租金

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