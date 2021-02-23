看好後疫時代烘焙市場前景 德麥今年營運拚增10%

後疫情時代，烘焙市場前景看好，德麥（1264）總經理吳文欽表示，今年已經有個好的開始，1月營收5.06億元，年增44.57%，創下歷史單月次高紀錄，而2月看起來也能有不錯的表現，全年營運可望優於去年。

德麥營收佔比中，餐飲佔35%、烘焙營收則佔65%。吳文欽認為，以台灣來說，每年有很多民眾出國遊玩，同時也有觀光客來台，而觀光客的消費在餐飲，本土消費量則在烘焙，國門仍未打開的情況下，烘焙市場會相當不錯。

至於餐飲方面，吳文欽說，目前觀察，只有北部飯店業績差強人意，但中南部觀光景點的飯店生意仍很好，而這些大飯店也是德麥的客戶，今年在國旅持續加持、疫情不出現重大變化的話，餐飲業績也不會差。

受疫情影響，德麥去年在大陸市場上表現相對比較不好，但吳文欽說，今年大陸返鄉潮比較少，大城市的業績表現都比過去好，在台灣、大陸兩大市場帶動下，今年整體的營運表現應該會比去年更好，成長幅度至少在10%以上。

由於近期奶油、鮮奶油、起司等乳製品，原物料成本上漲不少，幅度超過20%，接近歷史高點，吳文欽表示，雖然同業彼此間的產品都在漲價，但是還是跟不上原物料的漲幅，這方面的獲利可能會面臨一些挑戰，但德麥也積極開發高毛利產品，品項已經接近5000項，今年第三季無錫新廠投產後，舊廠就可以出租，創造新的收入。