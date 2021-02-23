前鎮科技園區智造基地標準廠房上樑 估11月完工啟用

高雄前鎮科技產業園區(原高雄加工出口區)積極推動提升科技園區用地效能創新產業升級計畫，執行24億元前瞻計畫特別預算，更新園區老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，今(23)日舉辦第一座標準廠房上樑典禮，整體工程預計今年11月完工，預估可增加118億元產值及3,000個就業機會。

加工出口區管理處處長楊伯耕表示，前鎮科技園區前身為高雄加工出口區，園區建成邁向55週年，在前瞻計畫的加持下有了空間翻轉的契機，跨出公部門推動大規模科技園區都更首例的里程碑，創造出8萬平方公尺空間的智造新基地，預約出租率達9成，投資額已逾百億。

今日上樑的智造新基地中前瞻科技大樓(標準廠房二)，採友善環境綠建材、綠色工法，1至3樓高為4.9米之新式高科技廠房、地下及4至7樓為立體化停車場，建築物取得新式耐震標章的智慧管理新大樓，並建置廢排處理專區及節能，空調、停車等智慧化管理系統，不但符合現代科技標準廠房要求，並兼具環保、節能及綠化等優質建築。

加工處進一步指出，智造新基地中前瞻科技大樓(標準廠房二)所規劃1-3樓產業空間已由世界五百強跨國集團ITW美商安天德百電預約進駐，該公司未來將投資新臺幣21億元，引進太陽能電池及充電樁防火材料、電動車開關、絕緣零組件及5G伺服器相關零件產線，一同打造高雄為台灣5G、AIoT的發展重鎮。

除安天德公司外，智造新基地招商反應熱烈，目前也有多家指標大廠如瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、麗鴻科技及中華電信等公司已簽署進駐投資意向書，所剩產業空間有限，高雄分處預計3月將公告評選招租前瞻創新大樓研發辦公空間，歡迎所有企業把握良機，踴躍進駐投資，驅動高雄產業轉型發展！