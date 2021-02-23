藥華藥與Athenex公司增訂授權合約 擴展新藥日韓市場

藥華藥（6446）公告，該公司與美國Athenex公司於15日完成簽署增修新藥Klisyri（Tirbanibulin，代號KX-01）授權合約，拓展授權區域，從台灣、新加坡、中國和馬來西亞，拓增至日本及韓國；這項藥物近日已在美國上市銷售，後續也會透過藥華藥在亞洲提出藥證申請。

藥華藥表示，Klisyri於2020年12月14日獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准，用於治療局部治療面部或頭皮的日光性角化症（Actinic Keratosis, AK），於日前透過Athenex公司在美國授權的合作夥伴Almirall公司在美上市銷售。

藥華藥與Athenex公司過去曾於2011年12月8日簽訂授權契約，取得Tirbanibulin在台灣、新加坡、馬來西亞、香港、澳門及中國大陸使用於治療牛皮癬在內的非惡性皮膚科適應症之專屬授權。此外，藥華藥也取得Tirbanibulin在台灣於治療日光性角化症之專屬授權。

此次增修合約是就原合約的授權範圍新增日本及韓國，並將適應症擴大至皮膚癌及所有皮膚科適應症。藥華藥將依照合約支付Athenex公司前期金、法規里程碑費、銷售里程碑費，及按總銷售淨額一定比例計算之銷售權利金。

藥華藥執行長林國鐘表示：「很高興Klisyri獲得了美國FDA批准，相信Klisyri® 將顛覆和改變日光性角化症的治療模式，並為亞洲患者，尤其是在台灣、日本、韓國的患者，提供非常好的選擇。」