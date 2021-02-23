勞動部補助企業留用銀髮員工 學者憂「只補助到主管」

為了鼓勵企業留下「高年級生」，勞動部昨公布「繼續僱用高齡者補助計畫」等四大補助計畫。中國文化大學勞動暨人力學系副教授辛炳隆表示，計畫上路後，勞動部必須設計評估機制，觀察結果是「錦上添花」還是「雪中送炭」，如「繼續僱用高齡者補助計畫」是否最後只補助到主管。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿則表示，目前出爐的補助計畫都是針對全職勞工設計，但銀髮勞工受限體力，需要工時彈性的「非典型勞力」，希望勞動部也能針對非典型勞力設計補助方案。

「繼續僱用高齡者補助計畫」補助雇主持續僱用屆齡強制退休年齡(65歲)員工達三成、僱用達六個月以上且繼續僱用期間不低於原薪資者。辛炳隆表示，此一計畫的危險是可能補助到企業本來就想留用的主管，而非補助計畫想留下的高齡員工，「雪中送炭變錦上添花」。他以日本為例，主管機構會派輔導團進入企業協助評估可獲補助的留用人才，但台灣沒有這樣的輔導機制。

辛炳隆分析，此一計畫訂三成門檻的設計在於，企業的主管占比約二成，補助達三成者，可有效留任非主管的銀髮員工。但不同業別的主管與員工占比不同，他建議勞動部一年後滾動檢討此一計畫，即使根據不同業別訂定不同占比，也必須要有經驗法則。

張淑卿指出，此一計畫規定雇用「不低於原薪資者」，勞動部原意是希望不要讓銀髮員工遭減薪，但此規定也讓銀髮族的「非典型勞工」遭排除在外；四大補助計畫都有類似問題。她認為，許多銀髮族受限時間與體力，希望以彈性工時繼續留在職場，但目前的中高齡就業補助計畫並未針對此一族群設計。

此外，「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」，鼓勵雇主為銀髮員工辦理退休後再就業準備相關措施。但辛炳隆認為，如果企業要強制員工屆齡退休，又怎麼會願意為他申請就業訓練？他認為此一計畫太「迂迴、理想」，勞動部應再推鼓勵在職員工自我進修的方案，不必透過雇主申請，讓主導權回到員工身上。張淑卿也認為，此四大補助方案都必須靠雇主申請，希望勞動部能再推銀髮員工可以自己申請補助的方案。