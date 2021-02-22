苦！去年台北市購屋面積僅24.4坪、居住空間三年少8%

據內政部資料顯示，去年六都建物買賣移轉單位面積中，台北市居住空間最小、平均每棟為80.6平方公尺、約24.4坪，年減5.4%，三年之中居住面積少掉8.3%，是六都減幅最大；總計去年全國建物移轉面積為106.7平方公尺、約32.27坪，居住空間較三年前平均少了2.5%。

據內政部資料顯示，高房價的雙北市，近三年在房價緩步墊高下，民眾購屋空間同步受到壓縮，其中以台北市居住空間最小，去年平均移轉面積為80.6平方公尺、約24.38坪，不僅年減5.4%，更較兩年前移轉面積87.9平方公尺（約26.58坪），居住空間再縮小8.3%，成為六都中房價最高、居住空間最小的都會區。

新北市居住空間也同步受壓縮，雖然去年平均移轉面積為86.6平方公尺（約26.19坪）、年增0.2%，不過居住面積較兩年前91.7平方公尺（約27.73坪）減少5.5%；台中去年平均移轉面積為106.3平方公尺（約32.15坪），較2018年的109.2平方公尺（約33.03坪）面積少了2.6%。

總計去年全國平均移轉面積為106.7平方公尺（約32.27坪）、年減0.7%，更較2018年109.4平方公尺（約33.09坪）減少2.5%；中信房屋研展室副理張漢超分析，房市交易熱絡的背後代表的是實際購買面積跟不上房價漲幅，尤其寸土寸金的台北市影響更是明顯，不僅房子愈買愈小，且付出成本卻愈來愈高。

去年六都建物所有權買賣移轉單位面積中以台南市最大，平均每棟買賣移轉面積為131.2平方公尺、約39.7坪，移轉面積空間持續穩居六都之冠；另外桃園、高雄去年平均移轉面積分別為104.3平方公尺（約31.55坪）、110.3平方公尺（約33.36坪），與兩年前相差不大。