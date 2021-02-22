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鳳凰總經理卞傑民談山富數位布局：3招搶復甦商機

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

鳳凰（5706）總經理卞傑民表示，隨著各國疫苗陸續開打，使新冠病毒的傳染力出現下降訊號，3招搶復甦商機，看好從近距離、單點、小團體模式慢慢開始加溫商機。山富（2743）去年因疫情強化數位布局，是唯一能同時4大GDS（全球分銷系統Global Distribution System）不只是出境商機，也會全面搶攻入境旅遊商機。

卞傑民表示，世界公衛專家及衛服部預估2021第4季到20202第1季，為國境開放時間點，也是經過一年疫情籠罩後，較明確的解封時間點。目前推估國門開放的國外旅遊會逐步恢復，先從近距離、單點、小團體模式慢慢開始加溫。

鳳凰將分3策略提前部署，措施分別為持續推廣國旅多元化產品，穩定基本營收來源；其次，盤點各國外路線航空公司、郵輪航線、旅遊資源現況組合最佳方案，適時推出；第三，因應疫後國際旅遊防疫措施限制、消費趨勢,調整產品及服務流程。

山富在去年積極經營國旅後，推出線上線下整合提供消費者便利優質旅遊產品，今年隨著全球局勢變化，台灣的旅遊市場及國人旅遊習慣也有所改變。

山富去年新網站功能上線，完善會員機制功能外，也將產品熱門程度的數據加以利用分析，在訂票部分，提供最完整機票訂購網站平台，是唯一能同時整合四大GDS（全球分銷系統Global Distribution System）：AMADEUS、GALILEO、SABRE、eTerm在同一平台，以最高效率呈現所有航班內最佳的時間及票價，有利客戶的行程兼顧效率及效益。

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