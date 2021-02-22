憶聲旗下歌林品牌推出冷氣早販 享有好禮五選一

憶聲電子（3024）旗下歌林品牌，於牛年一開春之際，推出「冷氣早販」活動，以回饋消費者支持。消費者只要從即日起至4月30日間購買歌林指定機型冷氣，即可享捕蚊燈、不鏽鋼養生電鍋、循環扇、14吋桌立扇、微波爐好禮五選一活動。

憶聲指出，歌林變頻03系列冷暖空調，不僅擁有清淨功能，並能防鏽、防沼氣外，同時更符合CSPF一級能效，節能省電，符合冷氣早販活動指定機型，早買早享受。

歌林變頻03系列冷暖空調，清淨又耐用，其透過乾燥技術，不僅能吹乾機體內殘留水份，能有效降低黴菌孳生和異味，加上另外選購的銀離子濾網，增添後能抑制細菌，過濾空氣，讓空氣更乾淨，享受吸呼的美好。

同時，該機型在室內外機側面上以特殊防鏽塗裝，能防止沼氣透過排水管回到機體內侵蝕銅管，造成銅管破裂、冷媒流失，機器受損的情況。此外，歌林變頻03系列冷暖空調的散熱鰭片上，還增加藍波防鏽塗層，可抵禦酸雨、氧化的侵蝕，延長機器壽命，保障商品使用品質。

空調系列一直為歌林明星商品，口碑與銷售都獲得市場肯定。憶聲強調，歌林變頻03系列冷暖空調不僅符合政府CSPF一級能效認證，其採用inverter智能變頻模式，讓冷氣開啟時，能快速冷房，並優化能源使用功率，避免溫度變化消耗過多能源，達到節能省電效果。

此外，即日起購買歌林變頻03系列冷暖空調，針對家用場所，只要上網登錄後，即可享全機保固由三年延長為七年保固，壓縮機十年保固優惠。