快訊

江啟臣辦論壇邀柯文哲 連勝文不滿嗆「沒告知沒被邀請」

憶聲旗下歌林品牌推出冷氣早販 享有好禮五選一

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

憶聲電子（3024）旗下歌林品牌，於牛年一開春之際，推出「冷氣早販」活動，以回饋消費者支持。消費者只要從即日起至4月30日間購買歌林指定機型冷氣，即可享捕蚊燈、不鏽鋼養生電鍋、循環扇、14吋桌立扇、微波爐好禮五選一活動。

憶聲指出，歌林變頻03系列冷暖空調，不僅擁有清淨功能，並能防鏽、防沼氣外，同時更符合CSPF一級能效，節能省電，符合冷氣早販活動指定機型，早買早享受。

歌林變頻03系列冷暖空調，清淨又耐用，其透過乾燥技術，不僅能吹乾機體內殘留水份，能有效降低黴菌孳生和異味，加上另外選購的銀離子濾網，增添後能抑制細菌，過濾空氣，讓空氣更乾淨，享受吸呼的美好。

同時，該機型在室內外機側面上以特殊防鏽塗裝，能防止沼氣透過排水管回到機體內侵蝕銅管，造成銅管破裂、冷媒流失，機器受損的情況。此外，歌林變頻03系列冷暖空調的散熱鰭片上，還增加藍波防鏽塗層，可抵禦酸雨、氧化的侵蝕，延長機器壽命，保障商品使用品質。

空調系列一直為歌林明星商品，口碑與銷售都獲得市場肯定。憶聲強調，歌林變頻03系列冷暖空調不僅符合政府CSPF一級能效認證，其採用inverter智能變頻模式，讓冷氣開啟時，能快速冷房，並優化能源使用功率，避免溫度變化消耗過多能源，達到節能省電效果。

此外，即日起購買歌林變頻03系列冷暖空調，針對家用場所，只要上網登錄後，即可享全機保固由三年延長為七年保固，壓縮機十年保固優惠。

省電

延伸閱讀

美聯航777客機引擎故障 長榮、華航：無該款機型與引擎

長輩堅持修19年老冰箱 網因「這點」勸：會後悔沒早點換

小摩：iPhone 12 Pro將大力增產 mini則面臨停產命運

iPhone 13傳鏡頭電池升級 高階iPhone 12出貨看增

相關新聞

8坪窳陋屋擠5人都更卡 水源二三期容積獎勵放寬至2倍

位於台北市中正區水源二、三期整宅，因住戶達460戶，產權複雜，都更延宕10多年，儘管市府2018年進駐工作站，但卡居民盼...

悲！花更多買更小 台中購屋10年縮水14坪

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，國人買房預算愈來愈高，買到的房子愈來愈小。去年第三季全國平均買屋面積約32坪，較十年前...

美聯航777客機引擎故障 長榮、華航：無該款機型與引擎

根據外電報導，美國聯邦航空管理局（FAA）局長Steve Dickson已要求檢查或加強檢查搭載Pratt & Whit...

東元入選標準普爾2021永續年鑑

東元電機（1504）再獲國際永續評比肯定，繼2020年入選DJSI道瓊永續指數新興市場類別之後，又入選國際永續評比機構標...

整棟交易熱絡 內科舊宗段成企業總部設置熱區

商仲統計，近三年來大內科整棟廠辦交易達14筆，總交易金額達198億元，其中又以舊宗段9筆最多。最新一筆為壹傳媒總部大樓C...

智慧經營／智易總經理曾釗鵬 厚植隱形軟實力

網通廠智易自成立以來，有個很特別的慣例，就是總經理、執副同坐一個辦公室，打造出快速、透明的決策過程，更因為轉型腳步快，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。