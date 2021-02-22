大江新冠病毒檢測平台進駐聯新醫院 篩檢量日達1800人

國際新冠疫情嚴峻，台灣防疫相對安全，自去年底起入境旅客數增加近四成。為因應日漸龐大檢測需求，聯新國際醫院與大江生醫（8436）子公司大江基因合作，引進QVS-96S全自動檢測平台，藉由自動化流程提升院內COVID-19檢測量能，每日篩檢量可達1,800人。

大江基因營運長吳尚蕙表示，今年春節前返鄉人數雖較往年減少，估算仍有近3萬人，QVS-96S的高通量檢測能力，在春節過後，不僅能滿足再度出國工作的台商與留學生檢測需求，在國際間的商務往來慢慢回歸常軌時，也能為有國外差旅需求的企業提供自費篩檢服務。

據了解，入境部分國家時需依規定檢附核酸檢測陰性結果報告，包括中國、日本、韓國、美國、英國等國家，都必須提出登機前72小時所作的核酸報告，離桃園國際機場僅30分鐘車程的聯新國際醫院，成了自費篩檢的熱點。

現行院內篩檢流程為當日17:00前採檢，隔日18:00可領取報告，不少民眾因應出國需求，選擇當日即可取件的急件或3小時內取件的特急件。大江基因QVS-96S全自動檢測平台加入檢疫行列，聯新國際醫院得以有效節省人力，繼續提供民眾更充足的不間斷檢測服務。

聯新醫院表示，COVID-19相對其他過往傳染病，傳染途徑多元且機率甚高，而各國因應疫情經過這一年來，已經訂定許多不同的防疫措施，最常見的就是登機前72小時的採檢陰性證明，也因此近來在年節後返工檢疫的流量暴增五成，聯新超前部署，導入大江基因QVS-96S全自動檢測平台，採行國際認可的核酸檢測技術，通過美國FDA註冊列名與歐盟CE認證。以機械手臂將檢測流程全面自動化，檢測速度較原有程序快10倍，一天檢測量可達1,800個以上。

疫苗的問世為遏止新冠疫情帶來曙光，未來恢復正常生活有望。世界各國均已購入或開始施打疫苗，在靜待疫苗控制感染率成效的同時，維持核酸檢測的防疫政策仍是全球共識，降低感染風險的疫苗與揪出感染病例的核酸檢測缺一不可，是完整防疫政策的兩大關鍵。

大江基因以研發技術為台灣防疫盡心力，與聯新國際醫院攜手合作，藉著QVS-96S全自動化檢測平台，完備部署國內醫療診治應變，維持充足的檢測量能，守護人民健康。