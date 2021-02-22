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8坪窳陋屋擠5人都更卡 水源二三期容積獎勵放寬至2倍
位於台北市中正區水源二、三期整宅，因住戶達460戶，產權複雜，都更延宕10多年，儘管市府2018年進駐工作站，但卡居民盼提高容積獎勵、降低回饋，公辦都更延宕，副市長黃珊珊、彭振聲今赴水源二、三期與居民座談，並宣布年後利多，放寬容積獎勵從1.8倍，提高到2倍，提高容積獎勵後，住戶應可多分得一個房間。
水源二三期整宅更新會理事長范秀華今激動表示，過去曾有住戶直接在談都更時，備註容積獎勵要有兩倍，當時的不可能任務現在變可能，黃珊珊表示，放寬容積獎勵後，盼水源二三期可在今年方向確定，具體出都更時程。
黃珊珊表示，台北市有相當多類似的窳陋地區，儘管北市府同意放寬水源二三期容積獎勵至兩倍，但仍需要公益性，才能說服民眾及民意代表，盼住戶配合政府長照等公益設施回饋。
北市都更處表示，北市府已於2018年進駐駐地工作站，協助在地460戶的資料統整及更新意願調查，已有超過8成住戶有更新意願，2020年也已進行過模擬選配，目前已有358戶、77.8%完成模擬選配，但與9成同意戶還有一段距離，將持續推動公辦都更。
對於副市長黃珊珊今祭出容積獎勵2倍大紅包，范秀華今激動表示，水源二三期整宅，有的住戶家裡僅8坪，卻住了5個人，不僅空間小，2倍容積才能符合現在的需要，不然大家都是睡雙層或違建，甚至房子老，漏水窳陋的問題多，急需改建。
范秀華說，水源二三期整宅都更是非常困難的大案子，因有超過600個所有權人，還有隔壁鄰居笑，水源二三期都更不可能，范今天也當場在座談會向市長柯文哲道謝，高喊「謝謝柯市長！」「謝謝黃珊珊副市長」，黃也要黃珊珊副市長加油，要黃珊珊更上一層樓。
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