快訊

江啟臣辦論壇邀柯文哲 連勝文不滿嗆「沒告知沒被邀請」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8坪窳陋屋擠5人都更卡 水源二三期容積獎勵放寬至2倍

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長黃珊珊、彭振聲今赴水源二、三期與居民座談，並宣布年後利多，放寬容積獎勵從1.8倍，提高到2倍，提高容積獎勵後，住戶應可多分得一個房間。記者林麗玉／攝影
北市副市長黃珊珊、彭振聲今赴水源二、三期與居民座談，並宣布年後利多，放寬容積獎勵從1.8倍，提高到2倍，提高容積獎勵後，住戶應可多分得一個房間。記者林麗玉／攝影

位於台北市中正區水源二、三期整宅，因住戶達460戶，產權複雜，都更延宕10多年，儘管市府2018年進駐工作站，但卡居民盼提高容積獎勵、降低回饋，公辦都更延宕，副市長黃珊珊、彭振聲今赴水源二、三期與居民座談，並宣布年後利多，放寬容積獎勵從1.8倍，提高到2倍，提高容積獎勵後，住戶應可多分得一個房間。

水源二三期整宅更新會理事長范秀華今激動表示，過去曾有住戶直接在談都更時，備註容積獎勵要有兩倍，當時的不可能任務現在變可能，黃珊珊表示，放寬容積獎勵後，盼水源二三期可在今年方向確定，具體出都更時程。

黃珊珊表示，台北市有相當多類似的窳陋地區，儘管北市府同意放寬水源二三期容積獎勵至兩倍，但仍需要公益性，才能說服民眾及民意代表，盼住戶配合政府長照等公益設施回饋。

北市都更處表示，北市府已於2018年進駐駐地工作站，協助在地460戶的資料統整及更新意願調查，已有超過8成住戶有更新意願，2020年也已進行過模擬選配，目前已有358戶、77.8%完成模擬選配，但與9成同意戶還有一段距離，將持續推動公辦都更。

對於副市長黃珊珊今祭出容積獎勵2倍大紅包，范秀華今激動表示，水源二三期整宅，有的住戶家裡僅8坪，卻住了5個人，不僅空間小，2倍容積才能符合現在的需要，不然大家都是睡雙層或違建，甚至房子老，漏水窳陋的問題多，急需改建。

范秀華說，水源二三期整宅都更是非常困難的大案子，因有超過600個所有權人，還有隔壁鄰居笑，水源二三期都更不可能，范今天也當場在座談會向市長柯文哲道謝，高喊「謝謝柯市長！」「謝謝黃珊珊副市長」，黃也要黃珊珊副市長加油，要黃珊珊更上一層樓。

北市副市長黃珊珊、彭振聲今赴水源二、三期與居民座談，並宣布年後利多，放寬容積獎勵從1.8倍，提高到2倍，提高容積獎勵後，住戶應可多分得一個房間。記者林麗玉／攝影
北市副市長黃珊珊、彭振聲今赴水源二、三期與居民座談，並宣布年後利多，放寬容積獎勵從1.8倍，提高到2倍，提高容積獎勵後，住戶應可多分得一個房間。記者林麗玉／攝影

公辦都更 更新

延伸閱讀

率先施打AZ疫苗？黃珊珊：若中央規定要先打就先打

位於千億精華區 黃珊珊：四四南村保留是市府德政

要選總統？ 柯文哲：2023再認真選就可以了

媒體問黃珊珊民調比趙少康高 柯文哲：這有什麼奇怪？

相關新聞

8坪窳陋屋擠5人都更卡 水源二三期容積獎勵放寬至2倍

位於台北市中正區水源二、三期整宅，因住戶達460戶，產權複雜，都更延宕10多年，儘管市府2018年進駐工作站，但卡居民盼...

悲！花更多買更小 台中購屋10年縮水14坪

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，國人買房預算愈來愈高，買到的房子愈來愈小。去年第三季全國平均買屋面積約32坪，較十年前...

美聯航777客機引擎故障 長榮、華航：無該款機型與引擎

根據外電報導，美國聯邦航空管理局（FAA）局長Steve Dickson已要求檢查或加強檢查搭載Pratt & Whit...

東元入選標準普爾2021永續年鑑

東元電機（1504）再獲國際永續評比肯定，繼2020年入選DJSI道瓊永續指數新興市場類別之後，又入選國際永續評比機構標...

整棟交易熱絡 內科舊宗段成企業總部設置熱區

商仲統計，近三年來大內科整棟廠辦交易達14筆，總交易金額達198億元，其中又以舊宗段9筆最多。最新一筆為壹傳媒總部大樓C...

智慧經營／智易總經理曾釗鵬 厚植隱形軟實力

網通廠智易自成立以來，有個很特別的慣例，就是總經理、執副同坐一個辦公室，打造出快速、透明的決策過程，更因為轉型腳步快，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。