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美聯航777客機引擎故障 長榮、華航：無該款機型與引擎
根據外電報導，美國聯邦航空管理局（FAA）局長Steve Dickson已要求檢查或加強檢查搭載Pratt & Whitney PW4000引擎的波音777-200客機；國內的華航（2610）、長榮航（2618）都表示，沒有使用這款機型跟使用這款引擎。
根據報導，原定從丹佛飛往檀香山的美國聯合航空一架波音777-200客機，在起飛不久後發現引擎故障，在美東時間20日緊急折返丹佛迫降，美國聯邦航空管理局（FAA）局長Steve Dickson表示，已發出緊急適航指令；日本也要求國內業者停飛32架同款引擎客機。
國內的華航、長榮航目前都無777-200型機隊，全機隊亦未使用普惠公司 PW4000 系列之發動機。
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