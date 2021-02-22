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羨煞人的幸福企業 面試給車馬費、長輩同住有扶老津貼

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

1111人力銀行表示，今年開工線上工作機會數對比去年開工日，年增6%，包括半導體科技大廠、金控集團及餐飲集團等都積極招募人才，年後湧現報復性徵才，甚至有企業祭出面試就給車馬費，貼補求職者時間就是金錢。

1111人力銀行指出，專門承接水電工程及機電整合服務的「湛誠工程」，為吸引有經驗水電工程人員加入團隊，於該網站招募職缺頁上寫著「來面試，直接現拿車馬費」，只要被通知面試者，當天準時出現，就能領取正職人員車馬費750元，就連應徵工讀生也有車馬費500元，不少網友直呼「老闆夠誠意」、「羨慕別人家的幸福企業」。

湛誠工程積極招募水電工程人員、水電半技師及工讀生。「水電工程人員」須具有水電相關行業工作經驗，薪水38,000元到65,000元；而「水電半技師」相關科系畢尤佳，無經驗可，薪水28,000元到45,000元。

除了面試有錢拿以外，以施工架的搭設與防蝕的工程為主的「永吉發」，成立至今20年，是雲林麥寮地區著名的幸福企業，由於業務量大增，正在招募人力中。

1111人力銀行指出，永吉發不僅起薪優於同業，員工還享有全勤獎金、年節獎金、生日禮金、三節獎金、禮品、績效獎金等項目，公司還提供「購屋或購車無息貸款」。此外，員工子女從國小到博士，符合條件者就能申請「子女獎學金」。家中有同住長輩，公司每個月再加碼「扶老津貼」，凡員工家裡有65歲以上的直系一等親尊親屬且同戶籍者，公司每月發給1,000元津貼，每三個月領取一次。一人工作全家領錢，佛心雇主照顧家中老小，致力邁向幸福企業。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，景氣逐漸回溫帶動企業徵才信心揚升，而且年後通常是企業擬定年度計畫目標並盤點人力缺口的時候，比較容易釋出大量優質職缺，對求職者而言，較能找到符合自己期待的工作。

為鼓勵求職者找到合適工作並久任，即日起在1111人力銀行投出履歷，並且找到工作就能申請，只要任職滿三個月即可得到10,000萬元幸福獎金；在1111人力銀行FB粉絲專頁分享活動貼文，也有機會抽1,000元獎金。

「2021幸福企業票選」已熱烈展開，共超過2,000個品牌參與票選，產業橫跨七大類，包括「科技研發業」、「製造業」、「民生服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」及「大傳教育社福業」，只要登入會員，每人每日皆可針對心目中的幸福企業進行投票，天天抽出一萬元得獎者，活動到4月6日截止。

人力銀行 面試 求職

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