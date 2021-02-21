快訊

新冠疫苗最多購4500萬劑 指揮中心將採「資訊化」開打

新北桃園等7縣市低溫特報 今晚至明晨恐冷破10度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這七個字一念出 特斯拉導航系統竟秒崩

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導
這間土魠魚羹店意外成為讓特斯拉導航當機的魔咒。 圖擷自DDCAR TW YouTube
這間土魠魚羹店意外成為讓特斯拉導航當機的魔咒。 圖擷自DDCAR TW YouTube

近期網路上瘋傳，只要特斯拉（Tesla）車主對車內導航系統念出「開元路土魠魚羹」，導航系統就會立刻秒崩潰的Bug，「成為特斯拉永遠到不了的地方」。網友紛紛戲稱「可能西洋人不懂台灣美食」、「這是台灣奇蹟!?」、「千萬別測試….是真的」。

日前特斯拉執行長馬斯克曾指出，歡迎所有車主一起來檢視特斯拉的各種Bug，如今居然真的在台灣發生。

對此，有特斯拉車主為了證實此一都市傳說是否為真，上傳影片親自測試，發現確實只要念出「開元路土魠魚羹」七個字，再輸入開始導航，就會讓導航系統當機，但若只是用開元路、土魠魚羹、台北土魠魚羹等字眼，都不會崩潰，唯有精準地說出「開元路土魠魚羹」才會崩潰。

然而，為何會造成這種現象，目前特斯拉官方並無回應，但推測應該是與導航系統內的軟體編碼有關，估計未來導航系統更新後，應該就能解決此一問題，但這「開元路土魠魚羹」的狀況，已讓許多車主感到萬般無奈。

根據市場調查顯示，直到去年9月底為止，特斯拉在2020年的電動車（包含純電動車與插電式混合動力車）約有18%的市場占有率，直到2020年9月底為止，已售出316,820輛，最暢銷的車型分別是Model 3和Model Y占了很大比例，若如果只單純計算純電動車的話，特斯拉則有26%市占率。

特斯拉 電動車

延伸閱讀

特斯拉到不了的「開元路土魠魚羹」何方神聖？爆紅前已是台南排隊老店，老饕吃法快筆記

台灣限定都市傳說！這7字讓特斯拉瞬間當機 網朝聖刷爆五星

鴻海印度營收 可望大躍進

平價電動車崛起！2020全球電動車銷售排行榜黑馬眾多

相關新聞

這七個字一念出 特斯拉導航系統竟秒崩

近期網路上瘋傳，只要特斯拉（Tesla）車主對車內導航系統念出「開元路土魠魚羹」，導航系統就會立刻秒崩潰的Bug，「成為...

餐飲業受疫情影響徵才 此行業卻逆勢上揚成亮點

北市勞動局就業服務處為促進民眾就業，本月23日起至25日止力邀13家慶夜廠商參加現場徵才活動，釋出645個工作機會，其中...

配客嘉打造零浪費生態系 網購包裝循環利用

每年雙11購物節，網購族趁機撿便宜大舉採購之餘，一箱箱網購來的商品，也帶來一個又一個用過即丟的紙箱、塑膠袋。曾是電商業者的配客嘉（PackAge+）創辦人葉德偉，決定針對大量一次性使用的包裝材找出解決方案。

產業追蹤／掠奪式旅遊 考驗國旅品質

旅遊市場可分國內、出境、入境等三個主要市場。2020年疫情爆發，交通部觀光局為配合防疫措施，通知各業者3月19日起旅行業...

產業追蹤／台灣拚觀光大國 掌握外籍客

面對疫情衝擊，台灣快速做出各種應變，防疫上取得國際肯定，然而觀光產業也面臨嚴重衝擊。交通部發動各項補助與優惠貸款等紓困振...

產業追蹤／陸餐飲疫外成長 電商平台幫大忙

2020年中國大陸面臨嚴峻的疫情考驗，人員管制禁令與封城措施，直接嚴重衝擊到本地消費力，但整體餐飲市場卻絲毫未受影響，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。