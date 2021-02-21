這七個字一念出 特斯拉導航系統竟秒崩

近期網路上瘋傳，只要特斯拉（Tesla）車主對車內導航系統念出「開元路土魠魚羹」，導航系統就會立刻秒崩潰的Bug，「成為特斯拉永遠到不了的地方」。網友紛紛戲稱「可能西洋人不懂台灣美食」、「這是台灣奇蹟!?」、「千萬別測試….是真的」。

日前特斯拉執行長馬斯克曾指出，歡迎所有車主一起來檢視特斯拉的各種Bug，如今居然真的在台灣發生。

對此，有特斯拉車主為了證實此一都市傳說是否為真，上傳影片親自測試，發現確實只要念出「開元路土魠魚羹」七個字，再輸入開始導航，就會讓導航系統當機，但若只是用開元路、土魠魚羹、台北土魠魚羹等字眼，都不會崩潰，唯有精準地說出「開元路土魠魚羹」才會崩潰。

然而，為何會造成這種現象，目前特斯拉官方並無回應，但推測應該是與導航系統內的軟體編碼有關，估計未來導航系統更新後，應該就能解決此一問題，但這「開元路土魠魚羹」的狀況，已讓許多車主感到萬般無奈。

根據市場調查顯示，直到去年9月底為止，特斯拉在2020年的電動車（包含純電動車與插電式混合動力車）約有18%的市場占有率，直到2020年9月底為止，已售出316,820輛，最暢銷的車型分別是Model 3和Model Y占了很大比例，若如果只單純計算純電動車的話，特斯拉則有26%市占率。