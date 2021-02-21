餐飲業受疫情影響徵才 此行業卻逆勢上揚成亮點

北市勞動局就業服務處為促進民眾就業，本月23日起至25日止力邀13家慶夜廠商參加現場徵才活動，釋出645個工作機會，其中，批發零售業比以往多，占總數3成。

根據行政院主計處發布資料顯示，去年批發零售業年度平均薪資高於餐飲業30％，經濟部資料也指出，批發零售業去年整體營收逆勢上揚，沒有無薪假、減班休息、資遣等問題，批發零售業將是今年就業市場另一亮點。

勞動局長陳信瑜指出， 隨著部桃解封，台灣秋冬疫情再度回歸平穩，只是餐飲業要恢復過往水準還須一段時間，年後小型徵才仍占4成，但批發零售業已爬升至3成多。

此次參加徵才活動的零售業包含特力屋、大潤發、全聯、全家便利商店等，特力屋釋出DIY展售專員薪達3萬5000元，正職缺還有營業銷售專員及客服收銀專員；全家便利商店儲備幹部薪資介於31K至36K；大潤發釋出餐廳課員及超市課員、全聯則釋出助理營業員等職缺。

另外，「緒食一鍋小麻辣」為首次參與徵才的企業廠商，釋出內、外場正職職缺，月薪可達33K，兼職時薪可達180元；台北市私立愛家居長照機構釋出200個正（兼）照顧服務員，月薪32K，時薪200元起，具照服員資格的民眾可踴躍前往應徵，語言治療師則按件計酬。

陳信瑜表示，此次徵才地點包含23日於北投就服站；24日於景美、信義、西門就服站；25日於景美、南港東明青銀、信義、艋舺就服站舉辦，每場活動時間皆為下午2時至4時。

參與的廠商除上述之外，還有肉多多、漢記、城邦食品、創鑫生機、台北市私立老爺居家長照機構、全聯、雨潔綠能、聯發國際餐飲、全真概念健康公司，目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

勞動局提醒，疫情期間，參加徵才的民眾，當天須配合量體溫及酒精手部消毒，且全程戴口罩，徵才活動相關資訊可洽「台北人力銀行」OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢活動時程。