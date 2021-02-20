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西川淑敏舞踊知家經典和服展《賞花幕》林懋陽故居登場

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
歷史建築林懋陽故居「一德洋樓」。記者宋健生/攝影
歷史建築林懋陽故居「一德洋樓」。記者宋健生/攝影

台中市文化資產處辦理「2021林懋陽故居保溫活動─文化嘉年華」，特別邀請西川淑敏舞踊知家舉辦《賞花幕》～經典和服收藏展，今(20)並日由國際水墨大師曹天韻介紹《生活中水墨之美》，帶領親子彩繪燈籠，提前慶祝元宵佳節。

融合傳統與現代兼容並蓄的歷史建築林懋陽故居，興建於1920年代，結合閩南、日式木造與洋樓特色，2015年修復完成後開放民眾參觀。

為讓民眾感受林懋陽故居多元風格融合的華麗與絢爛，台中市文化資產處辦理「2021林懋陽故居保溫活動─文化嘉年華」，特別邀請西川淑敏舞踊知家舉辦《賞花幕》～經典和服收藏展，由春節開始一連串活動。

今天邀請曹天韻現場介紹水墨之美，並帶領現場親子彩繪燈籠，還有知家歌仔戲表演、中式傳統服飾體驗等。

西川淑敏舞踊知家為全台知名的藝術推廣者，西川淑敏老師更以日本舞踊為創作基礎，連結融合了台灣當代藝術、日式及西方文化，與一德洋樓的文化歷史包容背景性相似。

這場藝術盛會，以一德洋樓獨特的建築設計為靈感，結合東、西方文化及多元的互動體驗課程，串起不同世代的文化記憶與情感。

西川淑敏團隊延續展演場域的人文多元性，在館內舉辦經典和服常設展、人文藝術美學講座，並演釋古典與創作舞踊，不僅推廣現代東方美學，也創造豐富的知性場域，讓歷史建築升溫。

曹天韻自幼學習書畫，後就學于國立台灣藝術大學和東海大學美術系，師承李奇茂、蘇峰男、涂璨琳、梁丹丰、楊鄂西等名家，亦跟隨劉奇偉、文霽等名師攻習西畫。

這樣的背景與師承，讓她掌握東西方的文化藝術彙集一身，但她卻不喜受制束縛，這樣的性格，繪畫在她筆下展現新的不同，讓她成為台灣著名的水墨花鳥畫家。

而筆下的作品，是一幅以中國各城市代表花卉為主題的巨幅創作《繁華(花)大中華》，被上海市政府收藏懸掛在3樓國際會議廳，是專屬習近平接待外賓的地方。這幅千姿百態、生機盎然的畫作，也引起國際對中國傳統水墨的關注。

台中市文化局副局長曾能汀表示，西川淑敏團隊在有限的時間與經費下，竟能發揮到極致完美，令人敬佩。希望未來近三個月的各式嘉年華活動，民眾能一起來走春。

文資處長李智富特別感謝一德洋樓林懋陽故居，能夠邀請到台灣最知名的西川淑敏舞踊知家來協助此次活動，同時展出經典和服收藏展。

他說，即日起至4月11日前還有4場精彩講座，及多元的世界各國服裝體驗踩街，歡迎全台民眾一起來台中《賞花幕》。

西川淑敏表示，文化觀光已是未來世界觀光發展主流，團隊傾全力支持市府活動，舉辦《賞花幕》經典和服典藏展，歡迎學校、親子及觀光客造訪一德洋樓，體驗不同以往的文化藝術之旅。

華巍藝術新聞創辦人賴慕芬說，《賞花幕》經典和服收藏展有多件日本人間國寶大師手工繪染，與職人百年傳承的和服及配件，並透過總策展人陳君永導覽，讓民眾認識和服的分類及穿搭。

互動文化體驗活動以一德洋樓為主軸，透過世界輕旅行概念，規劃系列日式和服、新年舞龍舞獅、時代性及各民族文化服裝體驗，拉近民眾與人文場域和表演藝術的距離。

西川淑敏舞踊知家經典和服收藏展。記者宋健生/攝影
西川淑敏舞踊知家經典和服收藏展。記者宋健生/攝影
知家歌仔戲表演、中式傳統服飾體驗等活動。記者宋健生/攝影
知家歌仔戲表演、中式傳統服飾體驗等活動。記者宋健生/攝影
文化局副局長曾能汀(左起)、水墨大師曹天韻、華巍藝術創辦人賴慕芬、總策展人陳君永。記者宋健生/攝影
文化局副局長曾能汀(左起)、水墨大師曹天韻、華巍藝術創辦人賴慕芬、總策展人陳君永。記者宋健生/攝影

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