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受惠上班天數多 南僑1月獲利年增22.45％

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

南僑（1702）今(20)日公告1月自結稅後損益1.04億元，較去年同期8509萬元，增加1910萬元，年增22.45%，每股稅後純益(EPS) 0.42元，與去年同期每股稅後純益EPS 0.34元增加0.08元。

南僑表示，本月獲利較去年同期增加，主要係因上班天數較去年為多所致，今年農曆春節落在2月(去年在1月)。南僑1月營收17.47億元，較去年同期14.92億元，增加2.55億元，年增17.10%。

近年南僑積極發展冷凍麵糰、急凍熟麵、冰淇淋、米果、泡麵等食材與食品，去年新冠疫情發燒，旗下的南僑水晶葡萄柚籽抗菌噴霧乾洗手、南僑水晶葡萄柚籽抗菌洗手液等產品，通過SNQ國家品質標章認證也受到消費者青睞。

另外，南僑泰國廠投資擴產效益已開始反應在業績表現上，2021年將會投資15億元進行擴充，未來將對營運再增加動能。泰國南僑目前擴充等一條米果生產線已全部完成，至於麵包零食生產線預期將在2021年上半年完工量產。

展望2021年，南僑集團的上海子公司A股掛牌申請案，在歷時兩年半的審核後終於順利過關，成為台灣首家A股掛牌的上市食品企業，將使南僑在中國大陸擁有更多籌碼可施展發揮，加上泰國南僑的新產能挹注，新增的嬰兒米果線於2021年產能有望滿載，而新的麵包零食線也預計2021年加入量產，均將為南僑2021年營運挹注動能。

南僑去(2020)年全年營收175.94億元，年減4.09%；稅後純益為9.58億元，年減0.62%，每股稅後純益(EPS)3.87元，較2019年的3.9元略減。

南僑

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