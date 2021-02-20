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傳代理BNT疫苗過程不實說法 東洋發表聲明

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為東洋董事長林全。報系資料照片
圖為東洋董事長林全。報系資料照片

東洋（4105）今(20日)表示，針對昨(19日)傳出去年台灣東洋代理BNT疫苗過程不實說法，發表聲明，對於未來任何不實說法與指控，都將保留法律追訴權。

第一、有關主持人提及東洋董事長林全部分，台灣東洋強調全非事實。自去年8月本公司接洽BNT疫苗至結束期間，林全已自行考量迴避原則，從未與任何政府官員或立委商討該案，更未與蔡總統見面、通話或進行其他接觸。市場引述猜測，稱林全透過蔡總統影響衛福部，對東洋BNT 疫苗採購數量由60萬劑增至200萬劑一事，絕非事實。為免以訛傳訛，東洋對日後再有類似報導、轉述或猜測，均將依法提出告訴。

第二、外界提出的指揮中心會議照片。東洋強調，照片為公司內部所使用，經查是遭上海復醫集團王姓代表，逕自違背保密協定洩漏。東洋對於造成指揮中心及與會相關人員困擾在此致歉，而對上海復星王姓代表除於去年12月19日寄出存證信函外，東洋已與律師商討下一步的法律行動。

第三、對於政府與BNT直接聯繫購買疫苗的相關事宜，由於台灣東洋並未參予，因此不予評論。

台灣東洋 疫苗 林全

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