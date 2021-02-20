癌症治療新利器 台大癌醫質子治療中心預定今年底完竣

臺大癌醫中心醫院於今（20）日舉行輻射科學暨質子治療中心ProBeam®質子治療系統吊裝典禮，邀集貴賓見證臺灣邁向先進尖端癌症治療的重要里程碑。臺大癌醫中心醫院「輻射科學暨質子治療中心」（以下簡稱輻質中心）預計今年底完竣，並於2022年開始治療腫瘤患者，提供癌症病人更優質的服務。

衛服部常務次長石崇良表示，目前全球大概20個國家有粒子治療，而台灣目前有10台得到核准，正在運轉的有兩台質子機，分別在林口和高雄長庚醫院，接下來北醫、台大醫院都會在未來一兩年投入，希望未來國家級醫院都有最先進的治療。

石崇良進一步指出，過去一套質子治療設備造價30至50億元，現在可將降至幾億元，約2至5億元，未來檢驗費用將下降，造福病患。

臺大癌醫院長楊志新表示，癌症高居國人死亡原因之首已經長達數十年。但隨著醫療日新月異，癌症治療亦隨著科技進步而有了很大的進展。此次，台大癌醫中心醫院輻質中心在永齡基金會郭台銘創辦人贊助下，選用了台灣第一座，與歐美日等23 家醫學中心同步的Varian ProBeam®系統的質子治療設備，不但可以其先進的筆尖式掃描技術(Pencil beam），精準消滅癌化組織，降低對正常細胞的傷害，提高腫瘤控制率和減少副作用。期盼未來在輻質中心正式啟用後，臺大癌醫中心醫院更將結合臺大醫療體系臨床試驗經驗及癌醫多專科整合照護團隊模式，提供全台灣民眾對各種癌症從預防、診斷、治療以及追蹤最精準完善的醫療服務。

臺大癌醫中心醫院副院長王明鉅說明，癌醫今日舉辦吊裝典禮的主要設備，是將質子加速達到治療所需能量的迴旋加速器。其所製造出來的質子將會透過巨大的磁鐵來調控質子射束的方向。所射出之質子在通過治療頭後，會將能量集中的質子，射入病人身體後再精準地於腫瘤內釋放以破壞癌細胞。

該型機器除了具備最新式的超導型迴旋加速器(具有高效能、高劑量率和低耗電之特色)，搭配獨特領先的筆尖式掃描技術，可以更精確執行強度調控質子治療，讓劑量分布更為順形，進一步降低正常組織不必要的傷害，達到提高腫瘤控制並減少副作用之目標。過去已有許多文獻顯示質子治療的良好成效，尤其是對於兒癌、攝護腺癌、肺癌、肝膽癌、胰臟癌、腦瘤等，亦或是不同部位的復發性腫瘤的治療，是未來癌症治療的一項新利器。

楊志新院長表示，臺大癌醫中心醫院有了台大癌醫輻質中心整合質子設備及光子直線加速器，因應不同臨床適應症及治療需要，提供癌症病人更精準的個人化醫療，不但能更加有效控制癌症外，進一步能讓病人維持更好的生活品質，為癌症病人治療提供世界級的服務，達到「華人第一、世界一流」的目標。