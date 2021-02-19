快訊

拜登上任一個月 美國正式重返巴黎氣候協定

台中新光三越春節業績增三成 花漾精靈嚕嚕米接棒登場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
春節連假過後，「MOOMIN花漾精靈」邀請粉絲一起踏入春天的芬蘭精靈國度。記者宋健生／攝影
春節連假過後，「MOOMIN花漾精靈」邀請粉絲一起踏入春天的芬蘭精靈國度。記者宋健生／攝影

台中新光三越春節連假業績強強滾，7天業績累計成長近三成，來客也成長逾一成。其中，由於春節出國旅遊受限，轉為國內消費自我犒賞比例明顯提升，包括名品、化妝品、3C商品等都有較高增長。

雙節效益也相當明顯，情人節送禮需求帶動禮品業績成長；另外包括連假聚餐、春節伴手禮需求等，也帶動餐廳和食品業績成長。

春節連假過後，風靡全球的芬蘭國寶嚕嚕米，即日起接棒，在台中新光三越推出全新主題期間限定店「MOOMIN花漾精靈」，邀請粉絲一起踏入春天的芬蘭精靈國度。

新光三越表示，活動免費入場參觀，現場規劃有三大主題情境「「花漾嚕嚕米」、「MOOMIN精靈迴廊」、「春日姆明谷」及八大拍照打卡點，兩米高花牆及同步日本Moominvalley Park嚕嚕米立體造型書本，免出國也能拍好拍滿。

另外，還有展場限定冒險巨型扭蛋機，最大獎有機會可以扭到價值3,880元的嚕嚕米模型周刊組。

新光三越說，三大情境主題區「花漾嚕嚕米」，有最春天的嚕嚕米大型拍照框，以及甜蜜春天嚕嚕米與可兒兩米高花牆設計，「MOOMIN精靈迴廊」集結了MOOMIN經典場景無框畫，彷彿姆明谷的藝術盛典。

「春日姆明谷」更是同步日本Moominvalley Park兩米高書本牆設計，融合嚕嚕米繪本氛圍，免出國也彷彿同遊Moominvalley Park。

展場還有限定的冒險巨型扭蛋機。記者宋健生／攝影
展場還有限定的冒險巨型扭蛋機。記者宋健生／攝影

新光三越

延伸閱讀

大樂透1億頭獎今晚開出 兩注均分

官媒：別過度關注人行公開市場操作 當心誤判

史上最長！「大樂透」春節加碼連開13天 各期獎號看過來

牠見主人舉前腳開心直搖尾巴 瑞芳警尋回春節走失愛犬

相關新聞

中華顧問董事長林陵三退休 交通部參事周永暉接任

農曆年後人事異動多，交通部官員今天證實，中華顧問工程司董事長林陵三將退休，擬由交通部參事、觀光局前局長周永暉接任...

陶朱隱園三年只賣一戶 威京小沈的財務算盤如何打？

威京小沈得意代表之作，花了13年的超級豪宅「陶朱隱園」蓋好三年只賣一戶，市場熱議龐大融資利息，加上稅費、維護費用等財務怎麼應付，不過從各項指標來看，小沈目前尚可老神在在，壓力可能會落在明年。

刮刮樂沒中別丟！這間商旅祭憑刮刮樂序號折房費

新春過年期間全民試手氣，買張刮刮樂代表無限希望，但未必人人都能中大奬，手邊刮刮樂沒中獎也不要氣餒，美侖飯店集團輕奢品牌美...

從政治幕僚到藝壇最前線！拍賣女王有俠風 游文玫的發跡傳奇

大學念社會系，畢業後一腳踏入政治圈，後來因緣際會轉戰藝術產業，成為拍賣女王以及畫廊協會祕書長，游文玫的傳奇故事令人想一窺究竟。

加工區更名為科技產業園區 舊招牌23日起陸續卸除

加工出口區今年邁入55週年，「科技產業園區設置管理條例」已於今年2月3日奉總統公布，加工出口區正式更名為「科技產業園區」...

北市勞動局公布去年勞基法裁罰結果 客運業占最大宗

台北市勞動局今（19）日舉行記者會，公布2020整年度違反《勞動基準法》裁罰結果，共有1,393家事業單位遭到裁處，年度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。