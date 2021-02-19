台中新光三越春節業績增三成 花漾精靈嚕嚕米接棒登場

台中新光三越春節連假業績強強滾，7天業績累計成長近三成，來客也成長逾一成。其中，由於春節出國旅遊受限，轉為國內消費自我犒賞比例明顯提升，包括名品、化妝品、3C商品等都有較高增長。

雙節效益也相當明顯，情人節送禮需求帶動禮品業績成長；另外包括連假聚餐、春節伴手禮需求等，也帶動餐廳和食品業績成長。

春節連假過後，風靡全球的芬蘭國寶嚕嚕米，即日起接棒，在台中新光三越推出全新主題期間限定店「MOOMIN花漾精靈」，邀請粉絲一起踏入春天的芬蘭精靈國度。

新光三越表示，活動免費入場參觀，現場規劃有三大主題情境「「花漾嚕嚕米」、「MOOMIN精靈迴廊」、「春日姆明谷」及八大拍照打卡點，兩米高花牆及同步日本Moominvalley Park嚕嚕米立體造型書本，免出國也能拍好拍滿。

另外，還有展場限定冒險巨型扭蛋機，最大獎有機會可以扭到價值3,880元的嚕嚕米模型周刊組。

新光三越說，三大情境主題區「花漾嚕嚕米」，有最春天的嚕嚕米大型拍照框，以及甜蜜春天嚕嚕米與可兒兩米高花牆設計，「MOOMIN精靈迴廊」集結了MOOMIN經典場景無框畫，彷彿姆明谷的藝術盛典。