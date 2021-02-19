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台灣港務公司今申報 要出售陽明股票3萬張

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣港務公司今天申報要出售陽明（2609）股票3萬張，以陽明19日收盤價25.6元計算，台灣港務公司將有7.68億元進帳。法人分析，陽明最近成交量都非常大，19日就有18萬張，18日成交張數35萬張，所以台灣港務賣出持股對於陽明的股價影響有限。

台灣港務公司是陽明第三大股東，持有陽明9.57%，僅次於最大股東交通部的14.37%、國發基金的14.13%，台灣港務公司投資陽明的時間非常早，成本也都很低，最近一次認股是106年參加現增以每股12元參加增資，以現在陽明的股價已來到25.6元，這些大股東投資報酬率都超過一倍。

陽明雖然還沒有公布去年的獲利，然而已經公布去年前三季稅後盈餘為18.5億元，每股稅後純益為0.6元，第4季獲利則會非常出色，已經知道11、12月的獲利分別達稅後純益達27.05億元及50.07億元，陽明全年獲利輕鬆突破百億元，股東長期投資還有股利收益可期。

法人分析，以陽明現在的交易概況，申讓出售3萬張對於陽明的股價影響並不大。就以去年第4季以來，陽明在107年5月29日發行的第五次有擔保轉換公司債開始轉換，當時發行總額為76億元，到目前已經轉換差不多，對於陽明這一路來的股價影響有限，反而在業績推升下出現大量換手，而且陽明已經公告，認購第五次有擔保轉換公司債的業者要在3月9日前完成轉換，如果沒有轉換，陽明就會以每股面額10.4元價格買回。

陽明 股東

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