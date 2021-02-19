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桃市護理師護士公會與杏一 暖心贈醫護千條護手霜

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

新冠肺炎疫情的來襲，部桃醫院肩負第一線防疫壓力，護理人員的負重前行令人感動。為呵護部桃防疫辛勞，桃園市護理師護士公會與醫療通路龍頭杏一醫療（4175）暖心致贈千條護手霜給醫護人員，為第一線醫護人員打氣。

同為護理師出身的杏一醫療董事長陳麗如表示，防疫工作更要專業、同心、團結，為第一線的抗疫護理人員致敬。杏一醫療致贈德國百年精油品牌原裝進口克奈圃護手霜，主打純天然精油成分，含有荷荷芭油、馬魯拉果油和乳油木果油等滋潤成份，形成肌膚保護膜；此外能預防皮膚乾裂，同時能夠舒緩肌膚不適感，幫助維持肌膚健康，盼能舒緩護理人員在對抗疫情所背負的壓力。

桃園市護理師護士公會賀倫惠理事長表示，公會必定是部桃護理人員最堅定的後盾，全力支援，共同堅守防疫安全。因應新冠疫情照護上之需要，護理人員必須長期戴手套、接觸病人前後又需使用酒精消毒手部，許多護理人員雙手會起紅疹、龜裂等，實屬辛苦。

部桃醫院護理部主任陳素里代表接受這次的「溫暖呵護 部桃護理天使的雙手」，活動後隨賀倫惠理事長及陳麗如董事長一同將這些護手霜分送到單位給護理同仁，相信站在第一線的護理同仁一定倍感窩心，也凝聚更大的力量與大家一起對抗疫情。

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