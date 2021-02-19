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中華顧問董事長林陵三退休 交通部參事周永暉接任

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
交通部參事、觀光局前局長周永暉將接任中華顧問工程司董事長。 本報資料照片
交通部參事、觀光局前局長周永暉將接任中華顧問工程司董事長。 本報資料照片

農曆年後人事異動多，交通部今天證實，中華顧問工程司董事長林陵三將退休，由交通部參事、觀光局前局長周永暉接任。

交通部持股事業多名董事長屆齡，中華郵政董事長吳宏謀66歲、中華電信董事長謝繼茂66歲、台灣高鐵董事長江耀宗69歲，近來江耀宗是否續任已報交通部，華航今年中將開董事會，董事長、總經理要重新提名，近來也已簽報交通部。

中華顧問工程司是交通部監督的非營利公設財團法人，協助交通部推動工程技術研發與改進，林陵三曾任台北市政府捷運工程局局長、台北捷運公司董事長、交通部長，並在林佳龍擔任台中市長期間，任職過副市長，林佳龍擔任交通部後，林陵三進入中華顧問擔任董事長。

77歲的林陵三今年將退休，由周永暉接任。周永暉曾任台鐵局長、觀光局長，去年初觀光局駐機場旅客服務中心員工，因被要求接待觀光局主秘罹患新冠肺炎的兒子，導致員工及5歲幼子都染上新冠肺炎，觀光局長周永暉自請處分，調任交通部參事。

觀光 周永暉

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