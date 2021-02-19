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刮刮樂沒中別丟！這間商旅祭憑刮刮樂序號折房費

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
刮刮樂沒中別丟，美侖商旅祭出超佛心「美刮必中」專案，憑刮刮樂序號折抵房費。 圖／美侖商旅提供
刮刮樂沒中別丟，美侖商旅祭出超佛心「美刮必中」專案，憑刮刮樂序號折抵房費。 圖／美侖商旅提供

新春過年期間全民試手氣，買張刮刮樂代表無限希望，但未必人人都能中大奬，手邊刮刮樂沒中獎也不要氣餒，美侖飯店集團輕奢品牌美侖商旅即日起推出全新「美刮必中」優惠住房專案，不管有中沒中只要有張刮刮樂在手就能輕鬆折抵房費。景緻雙人客房不含早一晚折扣後最低房價2,000元起，等於每位只要1,000元，快打給你的好友們揪團囉。

2019年開幕距離捷運松江南京站僅4分鐘步程的美侖商旅，耗時四年整棟建築外觀以清水模工法打造，全館共70 間客房間間皆設有大片落地窗與獨立浴缸深受旅人喜愛；輔以木質與線條的室內設計打造有如東京銀座的現代感氛圍，搭配飯店位於1樓獨立的花園天然景緻設計，在這種出國艱難的時刻不妨來體驗一下這個全新品牌的精緻獨特魅力，也是個不錯的選擇。

台灣彩券發行的刮刮樂每張右上角都有一組序號，美侖商旅推出的「美刮必中」專案景緻雙人客房不含早2,999元若取刮刮樂序號最後3碼視同現金作折抵，最高折扣金額999元，等同一晚房價2,000元，平均每位只要1,000元。

刮刮樂 房價

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