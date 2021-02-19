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弘煜科連7日飆漲停 公告去年12月每股淨損0.28元

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

遊戲業者弘煜科（6482）近日股價飆漲，今（19）日應主管機關要求，公告去年12月稅後淨損4,720萬元，每股稅後淨損0.28元，虧損幅度較前年同期擴大。

弘煜科日前公布1月營收達3,081萬元，年增388.3%、月增522%，單月就賺進超過去年一半的營收。營收大幅增加也帶動弘煜科股價連日上漲，已連7個交易日跳空漲停鎖死，今日股價來到48.6元，較2月1日的低點25元，已強漲將近一倍。

弘煜科表示，上月大幅成長主因是在日本推出的二款遊戲產品《幻想戰姬-神樂》與《伊甸騎士》，受到市場熱烈迴響，挹注業績表現大幅成長。弘煜科早在2009年就以線上遊戲進入日本市場，近年持續在日本推出網頁遊戲及手遊產品，終於在近期成功打下一片天。

弘煜科致力於手遊、網頁遊戲及萬人線上連線遊戲（MMORPG）開發與營運，聚焦原創自有IP的遊戲開發，知名代表作包括《風色幻想》系列、《幻想戰姬》、《九十九姬》等。公司從2016年開始，陸續推出與網頁資料共構的手遊《勇氣少女》、《風色幻想 Online》等，並與日本及中國大陸等地遊戲、網路及小說等平台合作，搶攻泛娛樂市場。

展望後市，弘煜科指出，上半年預計在亞洲各地如日本、台港澳及中國，推出自有IP《風色幻想》手遊，以及和日本娛樂平台大廠DMM共同開發營運的手遊《流星板機》，還有和宇峻（3546）共同開發營運的手遊《燐光4》等，預期都將為今年業績帶來明顯挹注。

弘煜科 手遊 日本

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