邁入55年 加工出口區更名科技產業園區

加工出口區今年邁入55週年，「科技產業園區設置管理條例」已於2月3日由總統蔡英文公布，加工出口區正式更名為「科技產業園區」。楠梓、高雄、屏東、台中、中港等園區舊招牌於2月23日起陸續卸除，預計3月舉行新招牌聯合揭牌典禮，迎向嶄新時代。

加工處長楊伯耕表示，台灣重要科技產品，如半導體、顯示器、光學、電子零組件等，皆是由加工區引進，目前區內該等產業廠商產值占比超過8成，年營業額超過3,000億元。

加工區更名為「科技產業園區」主要是為突顯園區科技能量，未來將全力孕育更多科技產業，成為我國落實「半導體先進製程中心」與「高階製造中心」等政策的重要基石。

加工處表示，「加工出口區」這名字閃耀55週年，繼往開來，交棒給下一個更符合產業趨勢的名字「科技產業園區」，相信「加工出口區」這名字在許多人心目中不只是一個園區的名字，更可能是每一個從業人員的奮鬥史，及青春過往的所在。

各園區舊招牌卸除時間分別為，中港園區23日，楠梓園區、台中園區24日，屏東園區25日，高雄園區26日，歡迎民眾於卸除日前與舊招牌合影留念，紀念歷史性的一刻。未來期待大家繼續給予「科技產業園區」支持。