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加工區更名為科技產業園區 舊招牌23日起陸續卸除

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
加工區更名為科技產業園區，舊招牌23日起陸續卸除。照片／加工處提供
加工區更名為科技產業園區，舊招牌23日起陸續卸除。照片／加工處提供

加工出口區今年邁入55週年，「科技產業園區設置管理條例」已於今年2月3日奉總統公布，加工出口區正式更名為「科技產業園區」，以突顯園區科技能量，園區發展及產業升級轉型更與時俱進，這是園區發展史上重要的里程碑，楠梓、高雄、屏東、台中、中港等園區舊招牌於2月23日起陸續卸除，預計3月舉行新招牌聯合揭牌典禮，迎向嶄新時代。

加工處處長楊伯耕表示，我國重要科技產品，如半導體顯示器、光學、電子零組件等，皆是由加工區引進，目前區內該等產業廠商產值占比超過8成，年營業額超過3,000億元。更名為「科技產業園區」主要是為突顯園區科技能量，未來將全力孕育更多科技產業，成為我國落實「半導體先進製程中心」與「高階製造中心」等政策的重要基石。

「加工出口區」這名字閃耀55週年，繼往開來，交棒給下一個更符合產業趨勢的名字「科技產業園區」，相信「加工出口區」這名字在許多人心目中不只是一個園區的名字，更可能是每一個從業人員的奮鬥史，及青春過往的所在，因為加工出口區撐起一個個家庭的生活，儘管更名，但勤奮打拚的精神不會變。

各園區舊招牌卸除時間分別是楠梓園區2月24日，高雄園區2月26日，屏東園區2月25日，台中園區2月24日，中港園區2月23日，歡迎民眾於卸除日前與舊招牌合影留念，紀念歷史性的一刻。未來期待大家繼續給予「科技產業園區」支持，讓園區在既有的光榮基礎上，持續加值精進，創造更多輝煌成就。

半導體 顯示器

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