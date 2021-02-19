加工出口區更名科技產業園區 23日卸除舊招牌走入歷史

加工出口區正式走入歷史！經濟部今（19）日表示，「科技產業園區設置管理條例」已於2021年2月3日奉總統公布，加工出口區正式更名為「科技產業園區」，以突顯園區科技能量，園區發展及產業升級轉型更與時俱進，這是園區發展史上重要的里程碑，楠梓、高雄、屏東、台中、中港等園區舊招牌將於2月23日起陸續卸除，預計3月舉行新招牌聯合揭牌典禮，迎向嶄新時代。

加工處處長楊伯耕表示，台灣重要科技產品，如半導體、顯示器、光學、電子零組件等，皆是由加工區引進，目前區內該等產業廠商產值占比超過八成，年營業額超過3,000億元。更名為「科技產業園區」主要是為突顯園區科技能量，未來將全力孕育更多科技產業，成為我國落實「半導體先進製程中心」與「高階製造中心」等政策的重要基石。

至於各園區舊招牌卸除時間則分別如下，楠梓園區2月24日，高雄園區2月26日，屏東園區2月25日，台中園區2月24日，中港園區2月23日。