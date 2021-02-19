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228連假搶市 義大遊樂世界推雙人888元優惠

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
高雄義大遊樂世界。照片／業者提供
高雄義大遊樂世界。照片／業者提供

剛結束春節假期，已經在計畫228連假去哪玩了嗎？高雄義大遊樂世界原本只在春節連假才有的「雙人888元」超值門票，現在228連假繼續加碼放送，只要在2月27日至3月1日這3天雙人入園，即享有票價888元的特價，原價899元的門票現省910元，比買一送一更划算。

義大遊樂世界指出，今年新春推出全新遊行「牛仔大冒險」，絢爛花車及精彩特技演出相當吸睛，演出的熱烈氣氛讓遊客紛紛拿起手機搶拍畫面，並與外籍演員、吉祥物熱情互動，民眾不妨趁假期出門走走，到樂園和牛仔們一同歡聚。

此外，今年把「全台唯一飛行雙劇院」全新升級，除了欣賞實境影片「飛越台灣」一次看遍台灣19處美景，還有今年全新動畫影片「環遊世界大冒險」，觀眾能跟著可愛吉祥物穿梭在世界五大洲欣賞各地美景，一個設施獲得雙重體驗，寓教於樂同時也滿足「出國慾」，讓不少民眾慕名而來。

除了「環遊世界大冒險」能感受到「偽出國」之感，也能到義大Outlet Mall的「5大超夯打卡點」拍照感受到國外的氛圍。包含歐洲浪漫童話風的彩色小屋「魔法時光鐘」、由25萬顆LED燈環繞的「星悅光廊」、如流星雨般落下的「星織光瀑」及環抱義大吉祥物表達愛意的「點點心義」。而義大Outlet Mall「羅馬天幕」廣場有氣勢奔騰的希臘神像，不用出國也宛如置身歐洲，還沒打卡拍照的民眾，也可趁最後228連假把握機會。

高雄義大遊樂世界。照片／業者提供
高雄義大遊樂世界。照片／業者提供

義大 連假

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