全國電去年EPS上看6元 近八年新高

面對2021年全新挑戰，全國電（6281）總經理林政勳今(18)日表示，踏出穩建腳步以「拓展新店、異業結盟、CRM會員經營」為重點方向，藉數位行銷打造品牌新勢力，持續實踐令人信賴的「揪感心」全國電子的營運模式，邁向穩健成長的方針。

2020年前三季全國電每股純益(EPS)4.95元，法人預估，在去年第4季為家電銷售旺季下，全年EPS上看6元，成為近八年的新高。今日全國電股價收在74.40元，上漲 0.60元。

去年防疫期間，全國電以專業3C家電服務外，不時祭出3C優惠挺全民防疫，銷售量飆升，再加上政府節能家電退貨物稅政策及振興三倍券等多重利多帶動下，在2020年全年營收達194.76億元，相較前一年度成長幅度達11.13%，營收創下歷年亮眼成績。今年1月營收19.07億元，年增11.4%。

全國電自創全新通路品牌Digital City，自2017年5月首家門市於高雄開幕至今，全台已設立26家門市，以開闊明亮的賣場空間，主打情境式互動體驗，持續好評激升中。不只揪感心，更時尚新潮科技，要將獨特的3C購物體驗，進駐到生活圈。林政勳目標今年將增加12家Digital City，總數來到 38家，預期一家能夠帶進一年1億元的業績。。

他指出，除了展店計畫外，積極與各界品牌結盟；2020年8月Digital City基隆店攜手「札幌藥妝」及「Watts」專櫃品牌進駐國際百貨、2021年1月台中秀泰文心店。全國電子深化街邊店商圈經營，與異業品牌重磅聯手，將服務觸角廣拓延伸，服務更多消費者。

林政勳強調，品牌轉型及數位行銷投入多時，2021年全國電子將更關注會員經營。2020年導入Salesforce客戶關係管理系統，串連使用率超高的LINE社群平台，邀請消費者綁定全國電子LINE官方帳號好友，即享有線上一對一服務及優惠方案提醒。

更針對綁定好友的用戶，不定期推播好友限定優惠，與會員「交心做朋友」。藉活動及遊戲設計與顧客進行互動，吸引更多年輕消費者認識全國電子。現正推出新春活動「牛轉新機求好運」，只需綁定LINE好友即可免費參加抽PS5等大獎，加一元還可以得到吉祥物口罩一份等活動。