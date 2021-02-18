杏輝專利可提升免疫力及阻斷病毒複製 成果登國際期刊

杏輝（1734）今（18）日宣布，開發多年的專利免疫保健原料茯苓萃取物Lipucan®，繼獲得16國55項專利後，研究成果日前登上「英國生命科學期刊Life 2021, 11(2), 111」，實證從茯苓中萃取出珍貴的羊毛蘭烷三萜成分能提升人體第一道防線，有助於阻斷病毒複製並抑制病毒的生命週期，有效強化自我免疫防護力。

杏輝表示，去年雖歷經疫情低潮，但是功能性保健食品成功打入美式大賣場，銷售量大幅成長，2020全年營收23.9億元，與2019相較持平，全年獲利亦可望與去年水準相當。展望2021年，杏輝持正向樂觀看法，預計在醫療用藥、原料藥、保健食品等三大產品線陸續推出新品的銷售力道下，將可成為營運新動能，有助全年營收獲利雙雙成長。

杏輝表示，這次登上國際期刊的研究，是利用獨家專利製程，從茯苓中萃取出含量極為稀少的珍貴羊毛蘭烷三萜成分，並利用三段式迴流萃取技術提高三萜成分活性。經實驗證實，高活性的羊毛蘭烷三萜成分能提升人體第一道免疫防線-自然殺手細胞，是人體抵禦外來病毒或細菌入侵最重要的免疫力之一，同時提升IFN-γ(干擾素)生成，有助於阻斷病毒複製並抑制病毒的生命週期。

杏輝表示，鑑於冬季新冠肺炎疫情恐再流行，加上天氣多變容易感冒，除了戴口罩、勤洗手、酒精消毒外，提升自身免疫保健已成現今熱門關注話題，適度透過內服搭配外用、選擇優質的保健食品作為防疫、抗病毒最強的後盾。

杏輝長期致力於醫藥保健品的研發銷售，今年預計再推出免疫力調節、美白與美容、降膽固醇、保肝解酒及視力保健等七大項功能性保健食品，以及多項學名藥亦將陸續上市，同時與日本大藥廠共同研發與製造癌症治療用藥，進軍東協市場。