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半導體光阻液喊漲10％ 業界看短期現象

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

半導體光阻液價格傳出因日本213地震影響而有部分漲價10%跡象，對此，光阻液相關不同代理商則提出不同看法，認為應是天災導致的短期現象。

近期因日本213地震導致日本信越光阻液部分廠區暫時停工，近期廠區陸續恢復正常生產，日本信越在2月15日發布聲明提到，部分工廠暫時停工但設備沒有損壞，且逐步恢復正常生產。

不過由於日本213地震帶來短期停工與停電，確實造成半導體光阻液等化材生產與運輸的影響。業界傳出，主要代理信越光阻液的崇越（5434）因配合運輸與相關成本提高而轉嫁成本，新合約報價將調漲一成。

至於在材料業界素有航空母艦之稱的華立（3010）則強調，「和客戶端長期的合作夥伴關係，不會隨便漲價」。

華立本身也代理半導體專用光阻液以及多項化學品、氣體。華立認為，若有漲價傳聞應該是天災意外影響供應鏈所致，也應該是短期的現象。

日本 半導體

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