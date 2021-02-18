台泥拚減碳 獲CDP供應鏈領導者「A」榮譽

台泥（1101）力拚減碳，根據全球關鍵永續指標—碳揭露專案CDP最新發布的評鑑成績，台泥在供應鏈議合（SER）上獲得代表產業領導等級的「A」榮譽，成為台灣唯一獲得A級領導等級的大型傳產企業。

同時，台泥也首次入選標普S&P Global永續年鑑，成為2021年度永續會員Yearbook Member，這份報告是依據DJSI的評鑑資料，台泥也是唯一入榜的建材類台灣企業。

台泥董事長張安平表示，人類目前面臨的氣候變遷沒有國界之分，台泥會積極落實減碳措施，「二氧化碳排放和環境間的平衡，是水泥業的挑戰。目前台泥的碳排放只有國家標準的三分之一，重工業可以做到幾乎沒有排放，廠房旁的樹葉乾淨透亮、工業港裡有龍蝦有珊瑚，過程中付出了很多努力。」台泥將盡最大的努力，與供應商夥伴履行對地球的責任和義務。

台泥甫發布1月營收，較去年同期年增成長14.58%。而根據碳揭露專案CDP評鑑結果，台泥在2020年的表現優於亞洲與產業平均表現，在「供應鏈參與度」及「溫室氣體範疇三排放」等兩項重點評分項目獲得最高分，與全世界指標同業CEMEX、LafargeHolcim並列最高等級A等。

台泥集團持續推動減碳，2020年與全世界40家水泥同業，共同承諾2050年混凝土碳中和目標，並為東亞第一家完成設定科學目標減碳（SBT）的水泥企業，同時啟動七大減碳作為，以使用生質燃料、使用替代原料、推動餘熱發電增效、持續進行工藝改善、發展再生能源與儲能(包含地熱)、研發碳捕獲技術及執行碳匯造林，落實減碳目標與計畫。而傳統製造業由於製程緊密相連，台泥導入AI智能製造與管理，透過機器學習及產品生命週期系統，透過各種模組計算，客製化提供各廠最適化製程比例，精準執行及管理科學減碳各階段目標與進度追蹤。

台泥近幾年在永續的發展與實踐，同時入選2021標普S&P Global年度永續會員，而2021永續年鑑總共有7,032家、遍布61種產業之全球企業參與評比，台泥表現名列建材業前15%，評比分數與產業頂尖企業之差距亦保持在30%以內。