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桃園青埔房價超越前波高點 這項數據曝隱憂

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
青埔。圖／台灣房屋提供
青埔。圖／台灣房屋提供

最新實價統計顯示，桃園青埔房價逆襲成功，去年下半年均價來到每坪31.2萬元，已突破先前高點。全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，青埔因建設到位帶動人潮進駐，房價近年快速回漲，不過從成交量數據來看，隱憂浮現，接下來漲勢預料將趨緩。

根據桃園市政府「桃園不動產e指通」統計，青埔房價在2014年以後明顯下修，2014年均價每坪30萬元，2015年下降一成至27萬元，2016年再下探到25萬元，短短兩年平均回跌16%，不少投資客都認賠二成以上。

陳炳辰分析，青埔在2015到2017年出現一波明顯賠售潮，主要是當時大型建設還在興建中，區內生活機能不佳，空屋率高，加上房地合一稅上路，整體房市信心不足，投資客認為短期不可能逆轉，紛紛決定認賠出場，把資金移往他處。

然而實際情況和想像不同。機場捷運通車後，青埔房市明顯升溫，這二、三年，在華泰名品城、IKEA、八景島水族館、新光影城等多樣大型商業設施陸續進駐後，隨著人口大量進駐，房市交易更是噴量。

以實價資料來看，2017年青埔成交1266件，2018年，大增45%到1840件，2019年進一步增加到2462件，幾乎比2017年多了一倍，平均一天可以賣出六、七間房子。

量先價行，買氣衝高下，一度從四字頭殺到二字頭的青埔建案，短短兩年又回到四字頭。

以實價資料均價來看，青埔5年內新屋平均房價從2017年一坪25萬，2018年來至26萬，2019年升到28萬，到了2020年下半年，已突破先前高點30萬元，來到31.2萬元。從過去被形容是野狗比人多的「鬼城」，逆襲成為炙手可熱的房市熱區。

陳炳辰表示，青埔後續還有不少題材，包括冠德環球購物中心、會展中心、桃園市立美術館等，不過，觀察去年交易量已從2400多件，降至1500多件，減幅達35%，顯示隨房價升高，買氣明顯下降，房價上漲已進入瓶頸，急漲機率已不高。

房價 房市

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