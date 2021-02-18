全房產銷售奏效 信義代銷今年接案估破400億

名列北台灣十大代銷的信義代銷，2021年持續以全房產獨特的商業模式精耕雙北，並放眼大桃園地區的開發；對於今年房市各項挑戰，信義代銷指出深具信心，預估今年上半年接案將超越400億元。

信義代銷表示，今年承攬銷售新案區域遍布雙北市各行政區，包含市中心南港區總銷80億的德杰羽森與大安區總銷45億的永康麗莊，為合計約125億的指標大案，另外也即將在桃園八德、小檜溪隆重推案。

信義代銷分析，南港是「台北科技走廊」的發展重心，南港東區門戶計劃總面積440公頃，比153公頃的信義計劃區大上3倍，更有經貿、會展、生技、交通轉運、音樂文創五大產業聚集，有望成為北台灣最具發展潛力的區塊。

位於南港東區門戶核心的「德杰羽森」預計今年第一季登場，基地緊鄰東新公園，為南港景觀生態廊道的核心位置，優美的林蔭大道將三塊約1600坪基地串連在一起，是南港區域不可多得的優質基地條件。

「德杰羽森」將規劃16坪2房到53坪、公園第一排4房的產品，目前首購換屋、自用置產各種產品均有；「永康麗莊」則規劃17層樓SC鋼骨制震宅，坪數為40坪、53坪及合併戶93坪產品。