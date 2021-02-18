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去年房市買氣夯 新竹84個新案賣翻、稱霸北台灣

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

據住展雜誌統計，2020年北台灣完銷建案（限當年公開並完銷的建案）數量高達269個，較2019年暴增185個，年增率高達約220％。住展雜誌研發長何世昌表示，去年完銷建案數量呈現爆發式成長，主要是疫情爆發以來低利率、貨幣寬鬆環境，以及資金回流提升國內購置不動產意願，包括自住、投資與置產需求均同步增長，建案銷售速度因此加快，完銷建案數量便扶搖直上。

住展雜誌統計顯示，北台灣各縣市的完建案數量，依序分別是新竹地區84個、桃園市66個、台北市50個、新北市46個、宜蘭地區23個，以及基隆市2個。新竹縣市完銷建案數最多的行政區為竹北，高達18個建案完銷，其次是竹市北區有13個，竹縣新埔則有12個。

何世昌分析，新竹蛋黃區房市熱絡且房價漲至3字頭掀起推擠效應，到外圍郊區買房的市中心客源變多，順勢帶動新埔、芎林、竹東等地市場與房價。由於新竹地區居民平均收入高顯示房價相對不貴，因而蛋黃區熱銷產品以3房型為大宗，外圍蛋白區則以低總價透天較搶手。

桃園去年以完銷建案數66個居次，完銷建案數最多的行政區竟是觀音區，頗讓人跌破眼鏡。觀音區去年推出不少低總價公寓，總價帶大多在5百萬元以下，與動輒上千萬元的透天相比便宜許多，所以受到購屋族青睞。雖然觀音草漯重劃區、工業區周邊完銷建案多，但每個建案規模多在5億元以下，總量體並不算多。

建案 房價

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