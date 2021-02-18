晶片短缺疑慮 和泰車估今年總車市規模縮至44萬台

車市龍頭和泰車（2207）今（18）日指出，因汰舊換新補助政策有望延續，可望持續活絡汽車市場，然而全球疫情及車用晶片供貨的不確定性影響，和泰汽車預估2021年汽車市場規模為44萬台，較去年的45.7萬台少了1.7萬台。

此外和泰車也定出今年的銷售目標與預估。和泰車今年旗下品牌將推出多款新車，包含TOYOTA豪華旗艦車款CAMRY及SIENNA、GR商品GR YARIS及GR 86、小型商用車TOWNACE；LEXUS旗艦房車LS及旗艦GT跑車LC Limited Edition；HINO全新的200系3.49噸小商車、符合六期法規500系及700系大型車。在銷售目標方面，和泰汽車小型車販賣目標設定為15.4萬台，為在台銷售史上最高紀錄，其中TOYOTA 13.3萬台，LEXUS 2.1萬台，市佔率將上看35%，另商用車目標為9,350台，挑戰販賣歷史新高。

和泰集團旗下的關係企業今年將設下挑戰性營運目標，和潤企業（6592）將鞏固醫療設備分期領先地位及擴大重車滲透率，並布局綠能產業貫徹ESG策略；和泰產險將立足百億，提高人均產能並提供創新多元的客戶服務；和運租車將推出多元衍生性車隊服務，並整合中古車營運平台；和雲行動服務將升級APP並強化會員經營及提供整合移動服務；車美仕將持續提供更多樣化的商品解決方案，發展車聯網服務及擴展海外市場；和泰聯網及和泰移動推出的yoxi乘車派遣服務，將拓展至桃園、高雄及台中，並推出多元計程車派遣與專車服務。

和泰集團強調，未來和泰將從顧客的需求出發，持續精進並發揮創意，提供更優質的移動服務，以宏觀視野，佈局未來。