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和泰車挑戰在台銷售最高紀錄 推一條龍式移動服務搶市

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
和泰將以共享平台的模式，滿足消費者多元的移動需求。照片／業者提供
和泰將以共享平台的模式，滿足消費者多元的移動需求。照片／業者提供

和泰車（2207）去年代理的TOYOTA、 LEXUS及 HINO品牌銷售再傳捷報，金牛年開春後，和泰車今（18）日發佈汽車市場展望與和泰集團營運重點。2021年和泰汽車挑戰小型車販賣目標設定為15.4萬台，在台銷售最高紀錄，預估2021年汽車市場規模為44萬台；集團將從顧客的需求出發，發揮更多創意，提供一條龍的移動服務，搶攻全新移動服務所形成的商機。

因汰舊換新補助政策有望延續，和泰車看好今年車表現，有助於國內車市需求持續活絡，然而全球疫情及車用晶片供貨的不確定性影響，和泰汽車預估2021年汽車市場規模為44萬台。在銷售目標方面，和泰車小型車販賣目標設定為15.4萬台，為在台銷售史上最高紀錄，其中TOYOTA 13.3萬台，LEXUS 2.1萬台，市佔率將上看35%，另商用車目標為9,350台，挑戰販賣歷史新高。

今年旗下品牌也將推出多款新車，包含TOYOTA豪華旗艦車款CAMRY及SIENNA、GR商品GR YARIS及GR 86、小型商用車TOWNACE；LEXUS旗艦房車LS及旗艦GT跑車LC Limited Edition；HINO全新的200系3.49噸小商車、符合六期法規500系及700系大型車。

此外，和泰集團提供汽車服務一條龍的服務，旗下的和潤企業將鞏固醫療設備分期領先地位及擴大重車滲透率，並布局綠能產業貫徹ESG策略。和泰產險將立足百億，提高人均產能並提供創新多元的客戶服務。和運租車將推出多元衍生性車隊服務，並整合中古車營運平台。和雲行動服務將升級APP並強化會員經營及提供整合移動服務。車美仕將持續提供更多樣化的商品解決方案，發展車聯網服務及擴展海外市場；和泰聯網及和泰移動推出的yoxi乘車派遣服務，將拓展至桃園、高雄及台中，並推出多元計程車派遣與專車服務。

簡單的說，新年度和泰集團將從顧客的需求出發，持續精進並發揮創意，提供更優質的移動服務，以宏觀視野，佈局未來，就像和泰提供共享平台的模式，滿足消費者多元的移動需求。

回顧去年，2020年台灣汽車總市場登錄台數來到45.7萬台，較前年成長約4%。和泰汽車代理的品牌皆創下亮眼的銷售成績，TOYOTA與LEXUS兩品牌全年登錄台數為14.6萬台，創下銷售歷史次高佳績，蟬聯19年台灣車市銷售冠軍，TOYOTA RAV4、ALTIS分別成為全市場銷售冠軍車種及稱霸房車市場，於去年10月上市的COROLLA CROSS也取得乘用車銷售前十名成績。

豪華車品牌LEXUS以登錄2萬2,678台再創歷史新高，其中NX、UX、RX、ES紛紛占進豪華車銷售TOP10名次裡，而HINO大型商用車的販賣3,877台也達成市場11年連霸。

COROLLA CROSS為過去20年來，唯一單月領牌數突破6,000台的車款，圖左起為和泰汽車總經理蘇純興、董事長黃南光、國瑞汽車董事長長沼一生、總經理林永裕)。照片／和泰車提供
COROLLA CROSS為過去20年來，唯一單月領牌數突破6,000台的車款，圖左起為和泰汽車總經理蘇純興、董事長黃南光、國瑞汽車董事長長沼一生、總經理林永裕)。照片／和泰車提供

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