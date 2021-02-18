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暴風雪襲美／德州石化重鎮受創 將掀漲勢

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

美國遭遇30年來最強烈的暴風雪，就連美國南部的德州也成冰雪一片，包括台塑美國在內，當地許多石化廠紛紛宣布不可抗力暫時停工，預料將造成石化原料短缺，年後石化品價格可能出現新一波飆漲。

台塑集團主管昨（17）日表示，這波美國暴風雪，影響可能比去年8月的颶風Laura還要大。因為實在是太冷，管線都結冰了，電網也受影響，機器根本沒辦法開。

由於德州是美國石化業的重鎮，包括雪佛龍（Chevron）、美國重量級頁岩氣公司西方石油（Occidental Petroleum）等都宣布不可抗力停工。台塑美國昨天也證實因暴風雪暫時停工，要等這周天氣變好，再陸續復工。

去年8月美國颶風襲擊墨西哥灣，造成德州附近許多石化廠被迫預防性停車，這使得美國出口到亞洲的原料變少，市場供給轉緊，帶動PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PVC等相關石化品價格大漲。

台塑集團 颶風

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