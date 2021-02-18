北市「黃金巷」 坪價衝211萬

台北市高價巷弄住宅出爐。據實價登錄網資料顯示，去年台北市高價巷弄中，中山區植福路286巷在「西華富邦」豪宅案帶旺下，最高每坪成交價達211.8萬元，榮登台北市去年最貴「黃金巷」。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，過去豪宅案創價能力要高，多數都位在臨路較寬的大馬路旁，但事實上台北市有不少豪宅隱身在巷弄內，在個案條件佳，加上巷弄街道頗寬，鬧中取靜反而成為一大優勢。

從實價登錄網資料顯示，豪宅案「西華富邦」雖然位在大直植福路286巷內，去年巷內每坪成交均價達158.4萬元，最高每坪成交價更達211.8萬元，榮登去年最貴「黃金巷」寶座；另外松德路200巷在「冠德信義」加持下、以最高每坪成交價205.4萬元排名第二，每坪成交均價153.2萬元。

另外，在大直「水綠清翫」豪宅帶動下，北安路630巷最高每坪成交價來到195.4萬元，搶到第三位，巷內每坪成交均價為136.4萬元。

郎美囡分析，觀察前五名「黃金巷弄」不管是植福路286巷，或是松德路200巷都是豪宅聚落區，且區域都有一個特點，就是巷弄屬於多數經過整編的重劃區，像是信義區的信義計畫區、中山區的大直重劃區。

她指出，重劃區一帶的巷弄經過整編過後，巷子具有一定路寬，且建商當時開發推案即以豪宅為主要規畫方向，因此這兩區「黃金巷弄」較多。至於大安區巷弄豪宅多數屋齡較高，在相對地狹人稠下，反而成交均價難以拉高。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，多數豪宅若要興建在巷弄內，往往都已經充分考慮外在環境，避免對價格產生影響。對於要購置巷弄宅的一般民眾，要特別注意巷弄本身寬窄，巷弄內否停車影響進出，消防車、救護車是否能通行無阻等。