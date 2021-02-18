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房市前景…霧裡看花
一般民眾怎麼看今年房市展望？中信房屋調查，民眾對今年房市展望以「霧裡看花」最具代表，獲得24.3%受訪者票選第一。
房產專家表示，房市市況難料，過去一年房市買氣由蟄伏到翻揚，後又有政策因素導致整體買氣再度趨緩，才讓一般民眾覺得「霧裡看花」，看不清楚。
中信房屋透過網路調查，共回收1,024份有效問卷，其中「霧裡看花」獲得24.3%民眾票選為今年房市展望的代表句；排名第二的是得票率21.4%的「各有千秋」；18.4%民眾則認為新的一年房市將「否極泰來」。
中信房屋研展室副理張漢超表示，「霧裡看花」獲得最多民眾青睞，顯示民眾對於房地產仍抱持著相當程度的興趣，但由於過去一年房市買氣受疫情影響，讓市場買氣遭受壓抑，之後又因國內疫情控制得當，加上游資充沛、低利率的環境帶動，又讓房市從蟄伏到翻揚。
他分析，在外部干擾因素太多，不僅是一般民眾「看不懂也下不了手」，連業界都無法精準預言景氣變化。
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