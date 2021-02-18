美國最貴藝術家畫作 巴斯奇亞戰士下月拍賣

香港佳士得3月23日將舉辦晚間拍賣專場，全場唯一拍品是被稱為「美國最貴藝術家」尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）作品《戰士》畫作，估價港幣2.4億至3.2億元（約新台幣9.1億至12.1億元），預估成為亞洲拍賣史上估價最高的西方藝術品。

巴斯奇亞的《戰士》上一次拍賣，是在2012年的倫敦蘇富比，以港幣6,772.1萬（約新台幣2.5億元）成交，以這次香港佳士得估價，漲幅約四倍之多。

巴斯奇亞被認為是過去半個世紀以來最重要的藝術家之一。這次獨件作品專場拍賣的形式凸顯巴斯奇亞的全球影響力，拍賣會將跨越全球多個地點與時區，並由佳士得全球總裁彭肯南（Jussi Pylkkänen）擔任拍賣官，顯示出佳士得對此拍品的重視程度。