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麗寶Outlet Mall牛轉錢坤開紅盤 春節業績成長近一成

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
春節連假，運動品牌adidas、Nike拚出千萬業績，賣出超過萬雙運動鞋款。麗寶提供
春節連假，運動品牌adidas、Nike拚出千萬業績，賣出超過萬雙運動鞋款。麗寶提供

麗寶Outlet Mall春節期間配合疫情管控，仍開出業績紅盤，全館業績較去年成長近一成，運動休閒、餐飲美食、娛樂體驗更是受到消費者青睞，刷新同期業績表現。

園區內花團錦簇的噴泉運河、全球僅見的鐘樓造型星巴克、多彩繽紛的Portofino芬諾港外牆建築等，打造充滿義式歐洲氛圍，提供最強偽出國體驗，果然吸引全家扶老攜幼走春朝聖，逛街購物吃美食順便拍照打卡。

麗寶Outlet Mall親子設施多元、品牌選擇豐富，且距離國道1、3、4號5分鐘車程的地利之便，大年初一業績更是創歷史新高，開店限量100個搶購的一卡行李箱(福袋)，不到30分鐘就銷售一空，首次推出就大受歡迎。

春節七天連假期間，運動品牌adidas、Nike拚出千萬以上業績，賣出超過萬雙運動鞋款，榮登冠軍寶座。時下年輕人潮流首選GAP、Life8也貢獻亮麗業績，娛樂式體驗的秀泰影城、湯姆熊、木育森林、金石堂，深受大小朋友的喜愛，每逢下午時段，更是人潮不斷，整體業績超標。

去年底加入營運的米其林一星餐廳添好運、中式天菜時時香SHANN RICE BAR，聯合館內火鍋名店星野肉肉鍋、新這一鍋麗寶殿、這一小鍋、溫野菜，以及局部改裝增加座位數的瓦城、涓豆腐韓式料理等主題餐廳，發揮麗寶吃的軟食力，每家餐廳現場皆需候位50組以上，超過2小時等待入座。

另外，美食街因應防疫需求，除加大桌距外，皆放置防疫隔板，雖然總座位數減少，但消費者表示用餐環境防護升級，讓用餐更安心，整體餐飲業績激增二成。

麗寶樂園也在今年推出全新強檔表演「超視覺魔幻秀」，邀請獲魔術界奧斯卡獎的最佳幻術師領軍編導，透過雷射投影、服裝造型呈現科幻風，最受矚目的為國際級大師打造的大型魔術道具，搭配聲光、舞蹈、特技等多種元素，融合呈現豐富的跨界魔術劇場，1月中推出至今，進場觀看人數已破萬人，吸引不少遊客慕名前來。

麗寶樂園度假區強調，全力配合中央防疫政策，以全程配戴口罩、安全控管、社交距離、防疫宣導、加強消毒的「防疫五大招」，並於服務空間或園區出入口，量測遊客額溫，超過37.5度者禁止進入，並在全場域、廁所、扶梯等公共區域加強清潔消毒頻率，持續打造安心安全的旅遊、消費環境。

麗寶Outlet Mall春節期間業績開紅盤，全館業績較去年成長近一成。麗寶提供
麗寶Outlet Mall春節期間業績開紅盤，全館業績較去年成長近一成。麗寶提供

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