台中購屋糾紛居六都之冠 誠信品牌認證讓購屋不踩雷

根據內政部不動產資訊平台最新調查報告顯示，台中購屋糾紛居六都之冠，糾紛原因占比最高為施工瑕疵、房屋漏水等；業者指出，消費者面對市場推案爆量，建議購屋首應「認建商品牌」，才不會踩雷。

台中房市火熱冠全台，去年總推案金額破3,000億元，初估今年也有約2,200億元新案將傾巢而出，購屋者不只挑地段，更要挑品牌。

其中，「台灣誠信品牌認證制度」在建商基礎體質上先作了篩選，財務狀況欠佳或有消費糾紛都排除在外，可作為購屋民眾作為參考依據之一。

根據內政部不動產資訊平台統計，最新一期109年第4季購屋糾紛報告顯示，六都之中以台中市購屋糾紛案件數最多，共有141件，而造成消費糾紛原因占比最高的為施工瑕疵、房屋漏水、與終止委售或買賣契約。

近五年來，購屋糾紛的來源案件數也呈現相當大的變化，2016年第4季來自建商的消費糾紛案件數高出仲介39%，到2020年轉變為仲介購屋糾紛數高出建商54%。

顯見在資訊透明與口碑影響力之下，建商對於品質、服務的企業品牌形象越來越重視，大大降低了建商購屋糾紛。

由台灣永續關懷協會主辦的「台灣誠信建商」甄選，包括10項審查標準，其中如：『最近5年內，與金融機構「信用往來記錄」正常』；『最近5年內，無違反公平交易法而被公平交易委員會「處分確定」』。

以及『最近5年內，在消基會無「消費者申訴或申訴未結案件」』；『與客戶產生消費爭議時「勇於負責並積極處理」』；『在各級法院中無與消費者發生「重大購屋糾紛」官司訴訟案件』等標準。

這些高標準的審查，目的都在將消費者不易得知的建商財務狀況與購屋不良紀錄揭露審核，幫助消費者得到對等、完整的建商資訊。

如台中的久樘開發，自2006年開始已連續15年獲得此認證，也是中部地區唯一連續15年受頒「台灣誠信建商」的建築開發業者，意味著20年來從未違反公平交易法、也無消費爭議訴訟。

久樘開發強調，公司成立34年來一直在工程面的基礎上穩紮穩打，同時也是建築業界首創「建築營造履歷」，將所有施工中的過程詳實紀錄，並以數位化方式公開讓住戶查看，展現對自家營造品質負責任的態度。

針對購屋糾紛中屢屢上榜的漏水問題，久樘開發有獨到經驗，例如在屋頂樓梯間出入口下緣8至10公分處一體成型，避免施工接縫滲水；另外，防水工程施作4層彈性水泥夾1層抗裂玻纖網及1層隔熱霜，並經108小時試水測試，確保有效性與持久性。

對於鋁窗組立這項工程，看似業界普遍的作法，久樘開發特別強調鋁窗填縫前「窗框清潔」這個小動作，杜絕雜質影響防水效果，就是所謂魔鬼藏在細節中。

坤悅開發自2016年起也四度獲頒「台灣誠信建商」。坤悅開發有專業客服部門，透過0800客服專線、官網客服、Line@生活圈、線上工程進度查詢、年度居家健檢等不同方式，主動關心並了解客戶需求，即時提供協助與處理。

在建築工法上，坤悅堅持每個建案在浴室及屋頂均試水24小時以上，避免交屋後住戶最怕遇到的漏水情形發生。

結構部分則採用國家地震工程研究中心驗證的耐震翼牆，加以雙層牆筋、隔戶牆厚度皆達15CM以上，柱筋續接器也採用最新SA摩擦方式續接法，達到絕佳抗震效果，為住戶打造最安心的居家環境。