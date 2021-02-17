新北市推群眾募資輔導計畫 累積超過6000萬創業資金

新北市順應市場發展趨勢，去年首次推出「新北市群眾募資輔導計畫」，針對「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」三大領域進行徵件，經由專業的集資輔導和諮詢服務，協助新創團隊透過群眾力量將夢想具現化，將產品推到海內外群眾募資平台，並累計獲得超過6000萬的創業資金，成功幫助好創意獲得社會大眾的實質支持。

去年在集資市場有許多火熱產品，像史上最輕薄雷切機「Cubiio 2 雷射切割機—金屬雕刻機」就備受注目，其產品以半導體雷射加上空氣冷卻技術，大幅縮減產品的體積和重量，讓機身更輕巧。此外，Cubiio 2 具有自動對焦功能，可雕刻出各種使用者設計的圖樣，「如同印表機一樣」的簡易操作。去年，Cubiio 2在嘖嘖平台成功募資後，現在更進一步前往日本知名集資平台Makuake進行海外集資(集資網頁：https://reurl.cc/raRxYk) ，募資目標本設定200萬日圓，現已募得超過4,500萬日圓。

此外，「Qbi 益智磁吸軌道玩具」也獲得集資佳績，這款台灣設計、台灣製造的原創玩具，從全球最大玩具展「德國紐倫堡玩具展 Toy Award」入圍新創玩具獎全球前三名。Qbi 系列玩具對孩子的「數學領域」與「自然科學領域」很有幫助，可培養孩子對於空間、邏輯數學、肢體動覺等能力。「Qbi 益智磁吸軌道玩具」去年在海外集資平台Kickstarter集資成功結束後，再次以新一代產品「成長探索系列」回到台灣集資平台嘖嘖集資，現在已募資超過1,600萬，募資成效超過2,700%，有興趣的朋友不要錯過此次台灣集資(集資網頁：https://reurl.cc/raRx6N)。

新北市經發局表示，市府去年領先全台，率先推出「群眾募資輔導計畫」，獲得熱烈迴響，許多新創公司參加計畫後，公司資金更穩健，出貨更順利，進而順利進入下一階段集資計畫。為回應廣大創業者的期待，今年他們將持續進行該計畫，徵件計畫將於公告於本局官方網頁及臉書官方粉絲專頁「來趣新北金發局」。